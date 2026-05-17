大聯大、崇越法說 營運聚焦

科技廠包括崇越科技（5434）、大聯大（3702）與聯陽（3014），都將於本周召開法說會，外界主要聚焦於目前市場趨勢與後續營運展望。

崇越科技預計將於5月21日召開法說會。由於AI浪潮帶動半導體先進製程持續推進，該公司繼今年3月業績達到單月破70億元的歷史里程碑後，4月營收動能依舊強勁，達67.8億元，為歷史單月次高表現，年增率達16.4%。

崇越第1季營收、淨利及每股純益均創下單季新高紀錄，第2季開局延續成長軌道，累計前四月合併營收達253.1億元，較去年同期成長17.3%。隨AI、高速運算（HPC）應用持續擴大，推升崇越相關關鍵材料包括光阻、爐管石英、晶圓載具、研磨液等出貨暢旺。展望未來，崇越持續開拓美國、日本、東南亞等海外市場，以及半導體材料銷售與環保綠能工程雙引擎帶動下，預期今年營運將維持高檔，全年營運規模有機會再創歷史新高。

大聯大將於5月19日召開法說會。該公司日前公布首季財報，包括營收、營業利益、淨利、每股純益等表現，同步超越財測高標。

大聯大第1季合併營收達3,165億元，季增23.9％、年增27.2％，基於整體出貨量穩健成長與產品組合持續優化帶動，營業利益達84.71億元，營業利益率提升至2.68％。單季淨利首次突破50億元，躍升至55.49億元，季增95.2％、年增192.3％，淨利率提升至1.75％，每股純益為3.3元。

展望第2季，大聯大預期市場需求仍將維持強勁，若以新台幣31.6元兌1美元的匯率假設為基礎，預期該公司本季營收將介於3,450億至3,650億元之間，毛利率估計介於4.25％至4.45％，預估稅後淨利落在61.47億元至68.24億元，每股純益將介於3.65元至4.06元之間。

IC設計廠聯陽將於5月18日召開法說會，預期將釋出未來營運展望。該公司首季每股純益為2.85元，累計前四月合併營收為23.63億元，年減0.6％。