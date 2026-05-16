應材財報、財測優於預期 京鼎、帆宣、翔名 沾光

台積電（2330）、英特爾與三星持續衝刺先進製程，應材14日公布財報展望優於預期，並上修半導體營收增幅，法人看好應材重要夥伴京鼎等持續受惠產業趨勢。

京鼎最大客戶為美系半導體設備商，近期表示訂單能見度看到2026年底，泰國羅勇廠估本季可損平，泰國春武里廠拚年底損平。應材同時宣布擴大建置規劃、提高庫存水位並強化物流產能，核心供應商包括帆宣、京鼎、翔名、瑞耘、光洋科等有望同享利多。

在財報公布前，應材才宣布與晶圓代工龍頭台積電的共同創新夥伴關系。雙方將在應用材料投資高達50億美元新建的矽谷EPIC中心內，進行從基礎研究到大規模量產的技術加速協作。

台積電是這一設施創始合作夥伴，應材與台積電展開最新合作計畫，凸顯半導體材料與設備在新世代製程扮演核心戰力，台灣供應鏈夥伴光洋科、京鼎也受惠。