奇鋐目標價 大摩喊3,333

摩根士丹利證券（大摩）釋出報告指出，奇鋐（3017）第1季財報優於預期，受惠AI伺服器與液冷散熱需求持續升溫，且特殊應用IC（ASIC）伺服器相關業務快速成長，目標價由2,950元上調至3,333元，維持「優於大盤」評等。

大摩指出，奇鋐第1季毛利率季增3.4個百分點到29.77%，營業利益率季增3.5個百分點到24.51%，主要受惠伺服器與網通產品組合優化。伺服器與網通相關營收季增27%，占總營收66.4%，遠高於去年第4季的53.6%、去年同期的45.5%。

奇鋐在14日法說會樂觀看待今年營運，預期營收、毛利率及營業利益率都將逐季提升。儘管短期伺服器機櫃專案正處轉換期，奇鋐仍計畫在第2季底開始小量出貨新繪圖處理器（GPU）平台的水冷板模組。下半年成長動能加快，將來自主要超大型資料中心客戶新液冷專案、ASIC客戶持續增加、AI GPU機櫃設計多樣化。

至於Vera Rubin水冷板鍍金規格變更，奇鋐表示目前尚未完全定案，且不會直接影響，因為公司會將水冷板的鍍金外包處理。大摩也認為，這個改變不會影響奇鋐今年下半年到明年的出貨。

大摩指出，奇鋐2026年產能擴張計畫維持不變，2027年預期進一步擴大水冷板、分歧管及伺服器機箱產能，且2027年的ASIC營收可能超越GPU營收。大摩看好奇鋐在2026-2029年可望憑藉穩健執行力帶動獲利強勁成長。

大摩將奇鋐2026年預估每股稅後純益（EPS）上調2%到96.5元、2027年預估EPS上調12%到145.03元、2028年預估EPS上調13%到191.8元，反映有利的產品組合與規模效益。