台數科打造互補生態系

類比IC廠矽力*-KY（6415）昨（15）日董事長陳偉指出，上季營收48.6億元，年增18.6%，優於預期，第2季營收年增率可望維持在兩成左右，對全年看法更樂觀，上修資料中心產品營收占比將達15-20%，且VCORE產品也已打入AI ASIC領域，預計將年底量產、明年放量。

2026-05-16 00:07