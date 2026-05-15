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台數科打造互補生態系
台灣數位光訊科技（6464）及旗下鑫傳國際多媒體昨（15）日舉行線上法說會。台數科指出，有線電視、電信及媒體三大事業形成互補型態，從頻寬提供者轉型為智慧解決方案供應商；鑫傳擁有內容、衛星電視、購物三大業務，擴大轉投資，將進軍寵物產業。
台數科有線電視用戶數42.4萬戶，市占率9.9%，加計轉投資北港有線，市占率超過10%；電信事業寬頻用戶數達27.4萬戶，媒體事業包含衛星電視台、地方新聞購物事業以及網路媒體。
近年台數科旗下電信事業積極深耕產官學等光纖網路的企業專網，合作夥伴包含台灣大哥大以及遠傳電信，切入智慧工廠、智慧球場、智慧路口監控，從頻寬提供者轉型為智慧解決方案供應商。
台數科強調，三個事業形成互補生態系，有線電視是穩定現金流基礎，結合OTT TV持續進行營運數位轉型；電信事業提升家戶寬頻滲透率，結合5G O-RAN提供企業專網，搶進智慧交通、智慧城鄉以及智慧製造；媒體事業深耕內容，電視購物優化並轉型電商，打造直播購物（TBS），並攜手數位廣告合作。
鑫傳三大事業包含內容產業、衛星電視以及電視購物與電子商務，近年擴大布局美麗人生購物台，取得美雅（The BODY SHOP）過半股權，認購LINE TV股權，取得星品國際（Jolly Pet）超過86.39%股權，擴大進軍寵物事業，看好寵物商機規模倍數成長，未來將推出寵研所（Furmula）寵物保健產品，更與知名大廠聯名開發寵物居家清潔 ，預計第3季量產，推出專屬除臭織品清潔液，強強聯手進軍日用品市場。
台數科第1季營收10.39億元，歸屬母公司業主淨利1.8億元，每股純益1.39元。
鑫傳第1季營收1.71億元，歸屬母公司業主淨利1,582萬元，每股純益0.56元。
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