樺漢：第2季獲利將勁揚

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（15）日舉行法說會，受到歐洲訂單遞延等三大利空因素影響下，今年首季獲利衰退，樺漢預期本季營運將強勁反彈。董事長朱復銓指出，在手訂單持續上升、已達2,150億元，本季獲利將大幅上升，今年上半年不論營收、毛利與淨利皆穩定成長。

樺漢今年首季營收371.13億元，季減6%、年增7.6%；稅後純益7.52億元，季減13.5%、年減9%，每股純益5.15元。

朱復銓坦言，首季獲利衰退主要受到三大因素影響，侵蝕樺漢第1季EPS約達1.7元。首先在智慧軟體與方案方面，因歐洲客戶訂單遞延，高毛利業務營收貢獻下降，但預計第2季會對業績有貢獻。

其次在工業物聯網部分，因記憶體、處理器與儲存等零組件價格持續上漲，即使已經對客戶漲價，但客戶反應還沒這麼快，首季未能顯現漲價效益，本季起毛利率預期將逐季穩定回升。第三是德國子公司太陽能事業因組織重整與業務整併，減少約600名員工，產生相關費用。

展望後市，樺漢在手訂單持續上升，目前已達2,150億元，朱復銓預估，今年上半年不論營收、毛利與淨利皆會呈現穩定成長，三大業務包括工業物聯網、智慧軟體與方案及智慧工廠與廠務也成長。

樺漢預計今年營收、毛利與淨利皆穩定成長，上下半年營收比重約45：55，下半年營運將優於上半年。