聽新聞
0:00 / 0:00

樺漢：第2季獲利將勁揚

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（15）日舉行法說會，受到歐洲訂單遞延等三大利空因素影響下，今年首季獲利衰退，樺漢預期本季營運將強勁反彈。董事長朱復銓指出，在手訂單持續上升、已達2,150億元，本季獲利將大幅上升，今年上半年不論營收、毛利與淨利皆穩定成長。

樺漢今年首季營收371.13億元，季減6%、年增7.6%；稅後純益7.52億元，季減13.5%、年減9%，每股純益5.15元。

朱復銓坦言，首季獲利衰退主要受到三大因素影響，侵蝕樺漢第1季EPS約達1.7元。首先在智慧軟體與方案方面，因歐洲客戶訂單遞延，高毛利業務營收貢獻下降，但預計第2季會對業績有貢獻。

其次在工業物聯網部分，因記憶體、處理器與儲存等零組件價格持續上漲，即使已經對客戶漲價，但客戶反應還沒這麼快，首季未能顯現漲價效益，本季起毛利率預期將逐季穩定回升。第三是德國子公司太陽能事業因組織重整與業務整併，減少約600名員工，產生相關費用。

展望後市，樺漢在手訂單持續上升，目前已達2,150億元，朱復銓預估，今年上半年不論營收、毛利與淨利皆會呈現穩定成長，三大業務包括工業物聯網、智慧軟體與方案及智慧工廠與廠務也成長。

樺漢預計今年營收、毛利與淨利皆穩定成長，上下半年營收比重約45：55，下半年營運將優於上半年。

樺漢 營收 法說會

延伸閱讀

樺漢Q2起毛利回升獲利回歸成長 今年全年成長穩定

樺漢第1季EPS 5.15元 Gogolook 1.64元

神基：今年逐季成長 無人機占強固電腦比重拚1成

東元第2季營運動能轉強

相關新聞

矽力2026年業績拚增20% 資料中心需求升溫

類比IC廠矽力*-KY（6415）昨（15）日董事長陳偉指出，上季營收48.6億元，年增18.6%，優於預期，第2季營收年增率可望維持在兩成左右，對全年看法更樂觀，上修資料中心產品營收占比將達15-20%，且VCORE產品也已打入AI ASIC領域，預計將年底量產、明年放量。

奇鋐目標價 大摩喊3,333

摩根士丹利證券（大摩）釋出報告指出，奇鋐（3017）第1季財報優於預期，受惠AI伺服器與液冷散熱需求持續升溫，且特殊應用IC（ASIC）伺服器相關業務快速成長，目標價由2,950元上調至3,333元，維持「優於大盤」評等。

技嘉AI業務 2026年看增三位數

技嘉（2376）昨（15）日舉行法說會，看好今年人工智慧（AI）業務維持三位數成長，帶動今年業績再戰新高。因應AI伺服器需求強勁，啟動全球擴張產能，美國生產線第2季底交付客戶，台灣土城新廠第3季完成，馬來西亞與巴西廠持續推進，今年整體產能將較去年翻倍成長。

樺漢：第2季獲利將勁揚

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（15）日舉行法說會，受到歐洲訂單遞延等三大利空因素影響下，今年首季獲利衰退，樺漢預期本季營運將強勁反彈。董事長朱復銓指出，在手訂單持續上升、已達2,150億元，本季獲利將大幅上升，今年上半年不論營收、毛利與淨利皆穩定成長。

台數科打造互補生態系

台灣數位光訊科技（6464）及旗下鑫傳國際多媒體昨（15）日舉行線上法說會。台數科指出，有線電視、電信及媒體三大事業形成互補型態，從頻寬提供者轉型為智慧解決方案供應商；鑫傳擁有內容、衛星電視、購物三大業務，擴大轉投資，將進軍寵物產業。

亞翔處分藥華藥持股

亞翔（6139）昨（15）日公告，從2025年5月28日至2026年5月15日期間，累積處分藥華藥普通股共467張，平均每股處分價格688.76元，交易總金額3.22億元，處分利益約2.82億元，亞翔表示，主要目的為充實營運資金並增加收益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。