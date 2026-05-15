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技嘉AI業務 2026年看增三位數

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
技嘉。 技嘉／提供
技嘉。 技嘉／提供

技嘉（2376）昨（15）日舉行法說會，看好今年人工智慧（AI）業務維持三位數成長，帶動今年業績再戰新高。因應AI伺服器需求強勁，啟動全球擴張產能，美國生產線第2季底交付客戶，台灣土城新廠第3季完成，馬來西亞與巴西廠持續推進，今年整體產能將較去年翻倍成長。

技嘉昨天公布第1季稅後純益52.68億元，創單季新高，季增77.4%、年增69%；第1季每股純益（EPS）7.86元，同創新高。第1季毛利率、營業利益率、稅後淨利率，分別為12%、7.06%、5.37%；較去年第4季上升1.75個百分點、2.8個百分點、1.73個百分點，繳出三率三升佳績。

技嘉發言人劉文忠表示，第1季成長動能來自AI伺服器，年增達110%，毛利率上升是高階產品優化的結果，加上成本降低。未來持續努力優化產品組合，維持毛利率水準。

展望下半年，技嘉共同總經理李宜泰表示，目前需求強勁，對營運發展非常樂觀，除了新興雲端供應商（neo cloud）客戶崛起，企業客戶（如聯發科）也有很多新的成長機會，企業客戶投入高效運算、邊緣AI等解決方案，帶來新的成長契機，AI相關業績可望大幅成長，有信心維持三位數成長動能。

針對終端產品展望，共同總經理林英宇表示，零組件漲價使DIY板卡市場確實受到影響，在遊戲市場有出貨量下滑，單價上漲的趨勢，消費者保持觀望，高階產品不受影響，中低階產品需求出現遞延現象，預期價格平穩之後，需求會回來，旺季可期，上下半年落差大，下半年會反彈比較明顯。

針對輝達（NVIDIA）GB產品出貨，劉文忠說，去年第4季占伺服器出貨約20%，本季占比持續拉高，其他的平台，包括HGX持續成長，RTX需求也強大，應對不同算力需求，技嘉有不同的平台對應，通用伺服器與AI伺服器都強勁，目前八到九成比重是AI伺服器。

在客戶部分，以美國市場發展最快，客戶在全球建設資料中心，歐洲與亞洲都有推動計畫，第1季亞洲占比較多，但歐洲與美洲快速發展，今年全年三地市場比重相當接近。技嘉第1季資本支出14.8億元，今年全年資本支出預估為25億到27億元。

技嘉 伺服器 馬來西亞

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