矽力2026年業績拚增20% 資料中心需求升溫

類比IC廠矽力*-KY（6415）昨（15）日董事長陳偉指出，上季營收48.6億元，年增18.6%，優於預期，第2季營收年增率可望維持在兩成左右，對全年看法更樂觀，上修資料中心產品營收占比將達15-20%，且VCORE產品也已打入AI ASIC領域，預計將年底量產、明年放量。

陳偉表示，上季五大應用領域皆較去年同期成長，資料中心相關需求明顯升溫。展望後市，成長動能仍在延續，全年達成20%以上成長應無虞，較去年底看法更為樂觀。

毛利率方面，矽力第1季毛利率僅48%，低於預期，原因包括自去年第2季起因應AI需求升溫與半導體供應鏈產能緊缺，提前建立晶圓與原物料庫存，但依會計準則，超過九個月庫存需提列跌價損失，對第1季毛利率造成約1.6個百分點影響。

陳偉對未來毛利率表現看好，未來幾季產品組合可望轉佳，因毛利率較好的資料中心與汽車產品占比將提升；公司近期已開始與客戶協商漲價，上游成本壓力逐步轉嫁，對毛利率的負面影響下降。

在AI領域部分，矽力資料中心產品涵蓋VCORE、光模組、儲存等，資料中心營收占比約15%，公司原先推估今年資料中心比重超過10%，但第1季已達15%以上，後續幾季需求也看好，上修全年資料中心營收占比目標上修至15%至20%。

在產品進展上，矽力Gen4平台已全面量產，過去兩年新產品多在Gen4平台開發，涵蓋資料中心與汽車兩大應用；Gen4產品可支援VCORE Power、高壓車用BMS，以及未來800V AI資料中心系統；Gen5則進一步提升電流密度與數位電路能力，相較Gen4可望縮小晶片尺寸約20%至30%，因應GPU、TPU與AI ASIC功耗提升所需的更高功率密度與效率。