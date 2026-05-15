大摩：奇鋐2027年EPS 上修至145.03元 目標價上調至3,333元

摩根士丹利證券（大摩）釋出報告指出，奇鋐（3017）第1季財報優於預期，受惠於AI伺服器與液冷散熱需求持續升溫，且特殊應用IC（ASIC）伺服器相關業務快速成長，目標價由2,950元上調13%至3,333元，維持「優於大盤」評等。

大摩指出，奇鋐第1季毛利率季增3.4個百分點到29.77%，營業利益率季增3.5個百分點到24.51%，主要受惠於伺服器與網通產品組合的優化。伺服器與網通相關營收季增27%，占總營收比重達66.4%，遠高於去年第4季的53.6%、去年同期的45.5%。

奇鋐在14日的法說會上樂觀看待今年的營運，預期營收、毛利率及營業利益率都將逐季提升。儘管短期內伺服器機櫃專案正處於轉換期，奇鋐仍計劃在第2季底開始小量出貨新繪圖處理器（GPU）平台的水冷板模組。下半年成長動能加快，將來自主要超大型資料中心客戶的新液冷專案、ASIC客戶持續增加、AI GPU機櫃設計多樣化。

大摩指出，奇鋐2026年的產能擴張計畫維持不變，2027年預期進一步擴大水冷板、分歧管及伺服器機箱的產能，且2027年的ASIC營收可能超越GPU營收。大摩看好奇鋐在2026-2029年可望憑藉穩健執行力帶動獲利強勁成長。

大摩將奇鋐2026年的預估每股稅後純益（EPS）上調2%到96.5元、2027年預估EPS上調12%到145.03元、2028年預估EPS調高13%到191.8元，反映有利的產品組合與規模效益。大摩依據奇鋐今年的預估獲利，給予35倍的本益比。