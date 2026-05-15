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技嘉法說會／今年AI業務維持三位數成長 2026年營收將持續攀高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
技嘉副總蕭文達（左起）、共同總經理林英宇、共同總經理李宜泰、發言人劉文忠。技嘉／提供
技嘉副總蕭文達（左起）、共同總經理林英宇、共同總經理李宜泰、發言人劉文忠。技嘉／提供

技嘉（2376）15日舉行法說會，該公司表示，今年人工智慧（AI）業務維持三位數成長，推升2026年整體業績再戰新高，由於AI伺服器需求強勁，將在全球擴張產能，其中，美國生產線第2季底交付客戶，台灣土城新廠第3季完成，馬來西亞與巴西廠持續推進，今年整體產能將較去年翻倍成長。

技嘉15日公布第1季稅後純益52.68億元，創單季歷史新高，季增77.4%、年增69%；第1季每股稅後純益（EPS）為7.86元，同創新高，去年第4季EPS為4.43元，去年同期為4.65元。

技嘉第1季毛利率、營業利益率、稅後淨利率，分別為12.0%、7.05%、5.37%；分別較去年第4季上升1.75個百分點、2.8個百分點、1.73個百分點，可以說是三率三升。

技嘉發言人劉文忠表示，第1季成長動能主要是來自AI伺服器，年增達110%，至於毛利率上升，主要是高階產品優化的結果，加上成本降低，該公司將持續努力優化產品組合，維持毛利率水準。

技嘉第1季產品營收占比，伺服器占71.5%、顯示卡19%、主機板6.5%、其他3%。

展望下半年，技嘉共同總經理李宜泰表示，目前相當強勁，營運發展非常樂觀，除了新興雲端供應商（neo cloud）客戶崛起，企業客戶（例如聯發科）也有很多新的成長機會，企業客戶投入高效運算、邊緣AI等解決方案，產生了新的成長契機，未來客戶將愈來愈多元，AI相關業績可望大幅成長，有信心維持三位數成長動能。

針對終端產品展望，共同總經理林英宇表示，受到零組件漲價的影響，DIY板卡市場確實受到影響，目前在遊戲市場進入出貨量下滑，單價上漲的趨勢，消費者保持觀望，高階產品不受影響，中低階產品需求出現遞延現象，預期在價格平穩之後，需求會回來，今年旺季可以期待，上下半年落差大，下半年會反彈比較明顯。

針對輝達（NVIDIA）GB產品比重？劉文忠說，去年第4季占比約20%，今年第2季開始百分比持續拉高，其他的平台，包括HGX持續成長，RTX需求也強大，可以說是百花齊放，應對不同算力需求，將有不同的平台對應。而且通用伺服器與AI伺服器都強勁，目前八到九成比重是AI伺服器。

至於客戶比重？目前以美國公司發展最快，美商也會在全球建設資料中心，歐洲與亞洲都有推動計畫，第1季亞洲占比較多，但歐洲與美洲快速發展，今年全年三地市場比重都蠻接近的。

技嘉第1季資本支出14.8億元，今年全年資本支出預估為25億到27億元。

技嘉 伺服器 馬來西亞

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