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技嘉法說會／營收、獲利齊創高 GB300布局完整、VR系列即將接棒

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
技嘉15日舉辦法說會，公布第1季營運表現，營收及獲利同創新高。技嘉／提供
技嘉15日舉辦法說會，公布第1季營運表現，營收及獲利同創新高。技嘉／提供

技嘉（2376）15日舉辦法說會，公布第1季營運表現，營收及獲利同創新高，第1季營收1,050億元，年增60%；稅後淨益52.68億元，年增69%；EPS 7.86元。

公司表示，營收成長動能主要來自AI伺服器成長強勁，較去年同期成長110％。技嘉產品線涵蓋AI雲端到地端需求，產品組合持續優化，終端對算力需求持續強勁，展望樂觀，公司預期今年營收將持續攀高。

技嘉表示，公司在GB300系列方面已具備明確產品布局，並已正式推出GB300 NVL72高密度AI運算系統，整合72顆GPU與36顆CPU，可支援大型模型訓練與高密度運算需求，並適用於資料中心與大規模部署環境。

同時公司亦推出G423-L01桌上型AI伺服器，支援NVIDIA（輝達） HGX B300平台，並採用直接液冷散熱設計，具備優異的熱管理能力與高密度運算架構，可支援長時間高負載AI運算環境，適合在單機與開發端工作站提供AI模型開發測試與小規模推論應用。整體來看技嘉已完成GB300世代產品布局，並正式進入市場導入階段，持續深耕新一代AI基礎建設需求。

與此同時，技嘉亦同步展開下一代Vera Rubin系列產品之研發與架構規劃，提前布局下一代AI基礎建設的發展方向。隨著AI模型的規模與應用複雜度持續提升，市場對運算效能能源效率與資源利用率的要求將進一步提高，未來AI基礎建設將朝向更高密度、更高效率與更大規模整合的架構發展，Vera Rubin系列將成為首選，因此技嘉提前投入，搶先布局。

技嘉 營收

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