圓剛法說會／深化邊緣AI與創作者生態布局 雙引擎推下階段成長動能

圓剛（2417）日前召開法說會，圓剛表示，公司正由傳統影音擷取設備廠商，逐步轉型為結合 AI 影音串流、邊緣 AI（Edge AI）與 AI 視覺辨識（Vision AI）的整合平台公司，透過「消費商業運用穩定獲利」與「產業運用 AI 高成長擴張」雙引擎架構，建立下一階段成長動能。

圓剛首季營收8.93億元，毛利率 58%，為七季來高點，每股純益0.28元，累計今年前四月營收12.24 億元，年增 18.5%。

圓剛指出，消費商業運用市場已從過去單純遊戲直播，逐步擴展至創作者經濟，包括影音創作者、數位教師、專業內容創作者與直播帶貨等應用場景。隨著短影音、多平台直播與商業直播需求持續成長，市場對高品質影音擷取、多機位切換與長時間穩定直播設備需求快速提升。

此外，Nintendo Switch 2 上市後，帶動擷取盒與相關影音產品需求提升，進一步推升市場占有率與創作者相關產品銷售動能。

針對創作者市場，圓剛持續推動創作者生態成長策略，從行動創作者、內容升級創作者，到專業直播工作者與多機位專業製播中心，建立完整直播工作流與升級生態。圓剛強調，不只是提供單一直播產品，而是打造從入門創作到專業直播製播的完整創作者工作流程生態系。

產業運用市場方面，圓剛表示，AI 市場正從模型訓練逐步走向真實世界部署，帶動機器人、AI 視覺辨識、智慧城市、自主移動機器人與無人機等邊緣 AI 應用快速成長。

圓剛表示，公司持續深化 NVIDIA Jetson 生態布局，並定位自身為「Jetson 系統感知影音前端整合服務供應商」，透過影像擷取、鏡頭整合、應用層開發套件整合與遠端管理等能力，協助客戶縮短 AI 導入與部署時程。

公司已從過去單純載板與硬體整合，進一步延伸至概念驗證（POC）與軟硬體整合服務、各式鏡頭驅動整合、應用層開發套件整合服務，以及遠端管理與系統遠端更新維運服務（OTA, Over-the-Air），並積極布局機器人、物理 AI（Physical AI）與無人機巡檢等應用領域。

圓剛指出，目前正進入 AI 系統平台投資期，產業運用業務由過去載板生意，逐步轉向高運算力 AI 系統平台與解決方案整合市場。雖然短期內因平台投入與專案型收入增加，對毛利率帶來階段性壓力，但圓剛透過產品平台標準化、解決方案整合服務與專案規模化擴張，優化長期獲利結構。