快訊

拚生意不忘祭五臟廟！黃仁勳北京美食清單曝光 一喝「豆汁兒」秒喊：什麼東西

集氣！温嵐驚傳「敗血性休克」 進加護病房最新狀況曝光

直播／台灣成美中關係最危險變數？ 國際專家解析大國博弈策略

聽新聞
0:00 / 0:00

圓剛法說會／深化邊緣AI與創作者生態布局 雙引擎推下階段成長動能

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓剛（2417）日前召開法說會，圓剛表示，公司正由傳統影音擷取設備廠商，逐步轉型為結合 AI 影音串流、邊緣 AI（Edge AI）與 AI 視覺辨識（Vision AI）的整合平台公司，透過「消費商業運用穩定獲利」與「產業運用 AI 高成長擴張」雙引擎架構，建立下一階段成長動能。

圓剛首季營收8.93億元，毛利率 58%，為七季來高點，每股純益0.28元，累計今年前四月營收12.24 億元，年增 18.5%。

圓剛指出，消費商業運用市場已從過去單純遊戲直播，逐步擴展至創作者經濟，包括影音創作者、數位教師、專業內容創作者與直播帶貨等應用場景。隨著短影音、多平台直播與商業直播需求持續成長，市場對高品質影音擷取、多機位切換與長時間穩定直播設備需求快速提升。

此外，Nintendo Switch 2 上市後，帶動擷取盒與相關影音產品需求提升，進一步推升市場占有率與創作者相關產品銷售動能。

針對創作者市場，圓剛持續推動創作者生態成長策略，從行動創作者、內容升級創作者，到專業直播工作者與多機位專業製播中心，建立完整直播工作流與升級生態。圓剛強調，不只是提供單一直播產品，而是打造從入門創作到專業直播製播的完整創作者工作流程生態系。

產業運用市場方面，圓剛表示，AI 市場正從模型訓練逐步走向真實世界部署，帶動機器人、AI 視覺辨識、智慧城市、自主移動機器人與無人機等邊緣 AI 應用快速成長。

圓剛表示，公司持續深化 NVIDIA Jetson 生態布局，並定位自身為「Jetson 系統感知影音前端整合服務供應商」，透過影像擷取、鏡頭整合、應用層開發套件整合與遠端管理等能力，協助客戶縮短 AI 導入與部署時程。

公司已從過去單純載板與硬體整合，進一步延伸至概念驗證（POC）與軟硬體整合服務、各式鏡頭驅動整合、應用層開發套件整合服務，以及遠端管理與系統遠端更新維運服務（OTA, Over-the-Air），並積極布局機器人、物理 AI（Physical AI）與無人機巡檢等應用領域。

圓剛指出，目前正進入 AI 系統平台投資期，產業運用業務由過去載板生意，逐步轉向高運算力 AI 系統平台與解決方案整合市場。雖然短期內因平台投入與專案型收入增加，對毛利率帶來階段性壓力，但圓剛透過產品平台標準化、解決方案整合服務與專案規模化擴張，優化長期獲利結構。

營收

延伸閱讀

台積電好朋友們訂單強！研華目標Edge AI市占三成當老大 研揚、凌華樂

新鼎首季EPS 3.34元大增113% AI技術與智慧建築驅動轉型

樺漢Q2起毛利回升獲利回歸成長 今年全年成長穩定

簡立峰：AI使白領與企業面對轉型挑戰 台灣面臨主權AI模型依賴困境

相關新聞

鴻海業績佳！無懼大盤回檔 逆勢收漲

鴻海（2317）14日舉辦法說會，公布第1季財報，在營收規模放大以及部分產品改採Consignment模式的助力下，鴻海第1季獲利表現超出預期，稅後淨利499億元，EPS 3.56元。法人預期第2季將延續伺服器強勁成長動能，營收持續擴增並提升獲利表現。鴻海15日早盤一度漲逾半根漲停板，尾盤也無懼於大盤回檔，逆勢收漲。

神基法說會／今年營運逐季成長 看好無人機業務成長動能

強固型電腦大廠神基（3005）15日舉行法說會，受戰爭干擾及零組件缺貨漲價影響，導致神基今年首季表現不如預期，展望後市，神基董事長黃明漢表示，預估今年營運將呈現逐季成長態勢，全年營收成長5%至10%，而強固電腦依然是最大成長動能，尤其無人機商機爆發，未來12個月內相關業務將占強固型電腦營收約5%至10%，甚至更高。

技嘉財報／2026年第1季獲利52.68億元創新高 每股賺7.86元

技嘉（2376）15日公布第1季稅後純益52.68億元，創單季歷史新高，季增77.4%、年增69%；第1季每股稅後純益（EPS）為7.86元，去年第4季EPS為4.43元，去年同期為4.65元。

高階ABF載板需求強勁 法人調高欣興目標價逾六成

欣興（3037）第1季財報優於預期，隨產品漲價及新產能持續開出，法人預估，第2季營收可望季增一成以上，受惠AI及ASIC需求強勁，加上漲價效益帶動獲利能力提升，大幅調高目標價逾六成。

廣達「3率3降」重挫卻季線有撐 空頭為何突然收手？

AI伺服器大廠廣達首季獲利再寫同期新高，但「三率三降」引發市場疑慮，15日股價一度重挫逾8%。不過，公司釋出AI伺服器接單已看到2027、2028年，加上GB300出貨正式超越GB200，低接買盤積極進場，將空頭阻擋在季線之前。

奇鋐第1季每股賺20.17元 純益79億元 同步攻頂

散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（14）日召開法說會，受惠AI散熱需求暢旺，首季稅後純益79.16億元，季增19.3%、年增1.46倍；單季每股純益20.17元，大賺兩股本，獲利與每股純益同創歷史新高。奇鋐財務長陳易成表示，今年營運維持逐季向上、正向樂觀的態度不變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。