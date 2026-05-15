神基法說會／今年營運逐季成長 看好無人機業務成長動能

強固型電腦大廠神基（3005）15日舉行法說會，受戰爭干擾及零組件缺貨漲價影響，導致神基今年首季表現不如預期，展望後市，神基董事長黃明漢表示，預估今年營運將呈現逐季成長態勢，全年營收成長5%至10%，而強固電腦依然是最大成長動能，尤其無人機商機爆發，未來12個月內相關業務將占強固型電腦營收約5%至10%，甚至更高。

神基今年首季營收93.08億元，季減9.74%、年減2.55%；毛利率31.06%，季增0.04個百分點、年減0.04個百分點；營益率13.51%，季減0.86個百分點、年減1.37個百分點；稅後純益10.87億元，季減15.34%、年減11.43%，每股純益達1.74元。

神基表示，首季衰退主要是因戰爭導致天然氣等相關成本上升，其次則是關鍵零組件成本在第1季出現暴漲；因應此，公司已於2月中旬進行產品價格調漲，但因從報價、得標到交貨，約有60至90天的時間落差，因此漲價效益將遞延顯現。

針對強固電腦業務，黃明漢表示，儘管總體環境不佳，強固型電腦在第1季仍繳出雙位數成長的成績。且國防軍工領域需求強勁，預期相關業務今年能看到20%至30%的年成長率。

此外，在無人機業務方面，黃明漢指出，與無人機相關的商機呈現倍數成長，預期未來12個月內，無人機相關業務將可占神基整體強固型電腦營收約5%到10%，甚至更高。

黃明漢強調，神基在無人機市場已建立良好的領導地位，策略上不再僅是單純販售平板或控制器，而是轉向與當地製造商合作，建構包含飛控系統與無線電模組的生態系統。

在機構件業務方面，相關業務首季面臨較大逆風，神基表示，主要是因消費型與商用筆電市場疲軟，加上客戶遇到CPU與DRAM缺貨，導致出貨不順。

黃明漢表示，隨著OEM客戶適應供應鏈狀況並備齊料件，加上電競客戶預計在第2季推出促銷活動，預期綜合機構件營收後續將逐步回溫；至於汽車機構件，業績則維持個位數穩定成長。