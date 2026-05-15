快訊

愛玩免費手遊！7旬婦誤踩課金陷阱 手機付款設定方式害她狂噴3萬

為了習近平？川習會北京落幕 川普一反常態「做到這件事」

擎天崗野戰被鏡頭君直播 半夜誰發現的？43人同步觀看可能原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

樺漢Q2起毛利回升獲利回歸成長 今年全年成長穩定

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
樺漢董事長朱復銓表示，樺漢的目標是2026年全年營收、毛利及淨利皆穩定成長。圖／樺漢提供
樺漢董事長朱復銓表示，樺漢的目標是2026年全年營收、毛利及淨利皆穩定成長。圖／樺漢提供

工業電腦廠樺漢今日舉辦法人說明會，董事長朱復銓表示，公司目標是2026年全年營收、毛利及淨利皆穩定成長，將憑藉硬體製造整合優勢，領跑AI實體應用落地，並藉由產品組合優化，深化與旗下Kontron整合等具體措施實現結構性的獲利成長。

朱復銓指出，第一季由於高毛利智慧軟體與方案業務受到訂單遞延營收貢獻占比減少、記憶體價格影響、加上Kontron整併一次性費用造成毛利與淨利年減。第二季起隨著遞延訂單出貨與客戶價格調整，毛利預期將逐季回升，獲利也將回歸年增。

朱復銓說，樺漢將透過深化與Kontron整合實現經營績效的改善，另外透過各大應用別實體AI落地商業化，優化產品組合與獲利率。將透過營運、資產運用效率、與資本結構管理等手段，提升長期股東權益報酬率(ROE)，目標在2030年達到20%ROE里程碑。

樺漢三大事業第一季營收較去年同期皆呈現增長，其中高毛利智慧軟體與方案，為樺漢下階段重點發展的業務，將帶動整體獲利體質持續改善。另外，智慧工廠與廠務受惠於半導體廠務需求，推動高科技設備與自動化系統營收成長。工業物聯網業務，則持續由零售與金融智慧化需求推動營收增長。

朱復銓認為，實體AI（PhysicalAI）應用持續落地至全球智慧製造、智慧金融、零售、邊緣運算系統等場景，推動工控物聯網以及智慧軟體與方案等業務成長。另外，歐美智慧零售滲透率也會持續反映於樺漢營收表現上。

同時，樺漢持續新事業布局，涵蓋能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG節能減碳及AI技術應用等領域，並持續透過策略聯盟與併購，擴大智慧物聯網（AIoT）的應用場景，為客戶提供具高附加價值的數位轉型解決方案。

展望未來，會以高毛利解決方案為發展導向，嚴守資本紀律，提高周轉率與資本運用效率，以創造未來五年穩健的ROE擴張藍圖。

半導體 樺漢 營收

延伸閱讀

樺漢第1季EPS 5.15元 Gogolook 1.64元

廣宇法說會／第2季回歸獲利 雙引擎驅動2026年雙位數成長

新鼎首季EPS 3.34元大增113% AI技術與智慧建築驅動轉型

鴻海三率三升、廣達卻毛利下墜？蔣集恆揭關鍵原因 稱大象繼續會跳舞

相關新聞

鴻海業績佳！無懼大盤回檔 逆勢收漲

鴻海（2317）14日舉辦法說會，公布第1季財報，在營收規模放大以及部分產品改採Consignment模式的助力下，鴻海第1季獲利表現超出預期，稅後淨利499億元，EPS 3.56元。法人預期第2季將延續伺服器強勁成長動能，營收持續擴增並提升獲利表現。鴻海15日早盤一度漲逾半根漲停板，尾盤也無懼於大盤回檔，逆勢收漲。

技嘉財報／2026年第1季獲利52.68億元創新高 每股賺7.86元

技嘉（2376）15日公布第1季稅後純益52.68億元，創單季歷史新高，季增77.4%、年增69%；第1季每股稅後純益（EPS）為7.86元，去年第4季EPS為4.43元，去年同期為4.65元。

高階ABF載板需求強勁 法人調高欣興目標價逾六成

欣興（3037）第1季財報優於預期，隨產品漲價及新產能持續開出，法人預估，第2季營收可望季增一成以上，受惠AI及ASIC需求強勁，加上漲價效益帶動獲利能力提升，大幅調高目標價逾六成。

廣達「3率3降」重挫卻季線有撐 空頭為何突然收手？

AI伺服器大廠廣達首季獲利再寫同期新高，但「三率三降」引發市場疑慮，15日股價一度重挫逾8%。不過，公司釋出AI伺服器接單已看到2027、2028年，加上GB300出貨正式超越GB200，低接買盤積極進場，將空頭阻擋在季線之前。

奇鋐第1季每股賺20.17元 純益79億元 同步攻頂

散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（14）日召開法說會，受惠AI散熱需求暢旺，首季稅後純益79.16億元，季增19.3%、年增1.46倍；單季每股純益20.17元，大賺兩股本，獲利與每股純益同創歷史新高。奇鋐財務長陳易成表示，今年營運維持逐季向上、正向樂觀的態度不變。

南電2026年投資額將創高

PCB載板大廠南電（8046）昨（14）日召開股東會，通過每股配息2元及改選董事等議案。南電董事長鄒明仁昨指出，今年營運不錯，資本支出重點在開發新製程和改善既有製程，並在既有和其他廠區規畫新產線。南電總經理呂連瑞指出，因應未來十年、20年需求，今年投資規模將會是史上最大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。