樺漢Q2起毛利回升獲利回歸成長 今年全年成長穩定

工業電腦廠樺漢今日舉辦法人說明會，董事長朱復銓表示，公司目標是2026年全年營收、毛利及淨利皆穩定成長，將憑藉硬體製造整合優勢，領跑AI實體應用落地，並藉由產品組合優化，深化與旗下Kontron整合等具體措施實現結構性的獲利成長。

朱復銓指出，第一季由於高毛利智慧軟體與方案業務受到訂單遞延營收貢獻占比減少、記憶體價格影響、加上Kontron整併一次性費用造成毛利與淨利年減。第二季起隨著遞延訂單出貨與客戶價格調整，毛利預期將逐季回升，獲利也將回歸年增。

朱復銓說，樺漢將透過深化與Kontron整合實現經營績效的改善，另外透過各大應用別實體AI落地商業化，優化產品組合與獲利率。將透過營運、資產運用效率、與資本結構管理等手段，提升長期股東權益報酬率(ROE)，目標在2030年達到20%ROE里程碑。

樺漢三大事業第一季營收較去年同期皆呈現增長，其中高毛利智慧軟體與方案，為樺漢下階段重點發展的業務，將帶動整體獲利體質持續改善。另外，智慧工廠與廠務受惠於半導體廠務需求，推動高科技設備與自動化系統營收成長。工業物聯網業務，則持續由零售與金融智慧化需求推動營收增長。

朱復銓認為，實體AI（PhysicalAI）應用持續落地至全球智慧製造、智慧金融、零售、邊緣運算系統等場景，推動工控物聯網以及智慧軟體與方案等業務成長。另外，歐美智慧零售滲透率也會持續反映於樺漢營收表現上。

同時，樺漢持續新事業布局，涵蓋能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG節能減碳及AI技術應用等領域，並持續透過策略聯盟與併購，擴大智慧物聯網（AIoT）的應用場景，為客戶提供具高附加價值的數位轉型解決方案。

展望未來，會以高毛利解決方案為發展導向，嚴守資本紀律，提高周轉率與資本運用效率，以創造未來五年穩健的ROE擴張藍圖。