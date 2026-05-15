神基：今年逐季成長 無人機占強固電腦比重拚1成

強固型工業電腦廠神基今天召開法人說明會，董事長黃明漢表示，在精準行銷的推廣下，今年營運將逐季成長，預估全年營收成長5%至10%，未來12個月與無人機相關生意將占強固型電腦營收約5%至10%，甚至更高。

神基今年第1季合併營收達新台幣93.08億元，季減9.7%，年減2.6%；營業利益12.58億元，季減15.2%，年減11.5%；歸屬母公司業主淨利約10.87億元，季減15.3%，年減11.4%；每股盈餘1.74元。

黃明漢說，這一年多來推廣精準行銷，讓神基業務行銷戰力倍增，強固型電腦比往年成長很多。強固型電腦毛利率較高，但從報價到取得訂單有時間差，較容易受關鍵零組件漲價影響，神基會追求放大出貨量，今年第1季毛利率雖然略低於以往，但毛利絕對金額成長。

黃明漢表示，神基看到無人機領域更多商機，在整合解決方案方面已建立不錯的領導地位，正在整合更多相關解決方案，與各地無人機製造商合作。

綜合機構件方面，神基第1季相關業績衰退10%到20%，主因筆電需求下滑。黃明漢說，第2季起隨著客戶推出新產品及供應鏈管理改善，相關業務將逐步回穩。

他也提到，塑膠事業群在越南生產的需求比去年更高，神基在穩定度、品質、交貨和工廠支援能力具有優勢。塑膠事業群未來不管在中國或越南投產，今年都會有不錯的復甦態勢。

產能布局方面，黃明漢表示，神基台灣工廠目前在汐止，預計7月1日會搬到桃園龜山工業區，因為產能有更大需求。