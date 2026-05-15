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樺漢法說會／首季三大因素侵蝕EPS 1.7元 董座：第2季獲利能力將上升

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
樺漢董事長朱復銓。記者吳凱中／攝影
樺漢董事長朱復銓。記者吳凱中／攝影

工業電腦大廠樺漢（6414）15日舉行法說會，針對今年首季營運表現不如預期，樺漢董事長朱復銓坦言，公司成長不可能每分每秒都很順遂，第1季主要受到三大因素影響利潤，共計侵蝕每股純益約達1.7元，但在低谷後，預期第2季營運將強勁反彈，展望後市，樺漢在手訂單持續上升、已達2,150億元，朱復銓強調，樺漢今年上半年不論營收、毛利與淨利皆會呈現穩定成長，「第2季獲利能力將大幅大幅上升，今年上半年會展現很好成果。」

樺漢今年首季營收371.13億元，季減6.07%、年增7.68%；毛利率20.11%，季減0.52個百分點、年減1.41個百分點；營益率5.37%，季減2.55個百分點、年增0.96個百分點；稅後純益7.52億元，季減13.56%、年減9.07%，每股純益達5.15元。

受到首季獲利不如預期影響，導致樺漢15日股價開低走低，盤中打入跌停板，終場收在319.5元，下跌35.5元。

對此，朱復銓坦言， 公司成長不可能每分每秒都很順遂，樺漢15日股價跌停板，市場反應強烈了點，但或許也是不錯買點。

針對獲利衰退，朱復銓分析，主要受到三大因素影響，首先在智慧軟體與方案方面，受到歐洲遞延訂單影響，高毛利業務營收貢獻下降，但預期第2季業績貢獻可回升。

其次，在工業物聯網部分，朱復銓指出，記憶體、處理器與儲存等零組件價格持續上漲，樺漢雖然有跟客戶反映成本上升，但客戶反應還沒這麼快，首季尚未能顯現漲價效益，但第2季起毛利率預期將逐季穩定回升。

第三、則是德國子公司太陽能事業，主要是因其組織重整與業務整併，減少600名員工，造成相關費用產生；三大不利因素侵蝕樺漢第1季每股純益約達1.7元。

展望後市，樺漢在手訂單持續上升，目前已達2,150億元，朱復銓預估，樺漢今年上半年不論營收、毛利與淨利皆會呈現穩定成長，三大業務工業物聯網、智慧軟體與方案及智慧工廠與廠務都會成長，在此情況下，「第2季獲利能力將大幅大幅上升，今年上半年會展現很好成果。」

2026全年來看，樺漢預計今年營收、毛利與淨利皆穩定成長，上下半年營收比重約45:55，下半年營運將優於上半年；從業務來看，工業物聯網將高成長，智慧軟體與方案穩定成長，智慧工廠與廠務高成長。

樺漢 營收

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