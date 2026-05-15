鴻海業績佳！無懼大盤回檔 逆勢收漲

鴻海（2317）14日舉辦法說會，公布第1季財報，在營收規模放大以及部分產品改採Consignment模式的助力下，鴻海第1季獲利表現超出預期，稅後淨利499億元，EPS 3.56元。法人預期第2季將延續伺服器強勁成長動能，營收持續擴增並提升獲利表現。鴻海15日早盤一度漲逾半根漲停板，尾盤也無懼於大盤回檔，逆勢收漲。

法人指出，市場十分關注組裝廠生產AI伺服器機櫃採用Buy and Sell模式降低公司平均獲利率表現，改採Consignment模式能夠提升毛利率表現，但實際上對於絕對獲利並無太大影響，主要還是體現於減輕組裝廠的營運資金壓力，包含存貨成本、應收付帳款、利息支出等影響。

目前鴻海Buy and Sell模式主要適用於GB系列AI伺服器，Consignment模式以ASIC AI伺服器為主。法人認為第1季的獲利表現反映出鴻海在營收規模擴張的同時平衡獲利率及獲利金額，展現鴻海營運效益，而鴻海也將持續受惠 AI 伺服器發展趨勢。