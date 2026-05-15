高階ABF載板需求強勁 法人調高欣興目標價逾六成

欣興（3037）第1季財報優於預期，隨產品漲價及新產能持續開出，法人預估，第2季營收可望季增一成以上，受惠AI及ASIC需求強勁，加上漲價效益帶動獲利能力提升，大幅調高目標價逾六成。

法人分析，欣興第1季成長動能主要來自高階需求，其中，ABF載板營收季增14%，整體毛利率18%，符合預期，主要受惠高階應用占比提升及季末漲價效益，加計業外利益35億元後，單季每股純益（EPS）3.2元，優於市場預期。

欣興4月營收139.3億元，月增6.5%，年增27.6%，基於第2季將持續反映轉嫁載板CCL原物料上漲的價格調整，及產能陸續開出，法人上修營收預估值至季增12.3%，毛利率提升至21.1%，較前一季增加3.1個百分點，獲利同步稅漲船高。

法人指出，欣興下半年預計開出光復一廠三期產能，光復二廠則於2027年下半年量產，楊梅二廠2028年量產，預估2028年高階產能將較2025年翻倍成長，為確保供貨穩定，已有客戶簽署長約合約採「保量不保價」模式，價格將隨市場滾動調整。

此外，高階光模塊占比將逐季成長，受惠AI晶片及光模塊的強勁成長，法人預期，在2027年下半年毛利率將有機會超越上一個周期高點，上調2026、2027年獲利預估值。