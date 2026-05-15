快訊

平價幼兒園全台58區不足 專家喊話：別再只拚數量

「美不需要荷莫茲開放 中國更依賴這條航道」川普一句話刺激油價上漲

又一個短命首相？英國逼宮施凱爾提前下台

聽新聞
0:00 / 0:00

高階ABF載板需求強勁 法人調高欣興目標價逾六成

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

欣興（3037）第1季財報優於預期，隨產品漲價及新產能持續開出，法人預估，第2季營收可望季增一成以上，受惠AI及ASIC需求強勁，加上漲價效益帶動獲利能力提升，大幅調高目標價逾六成。

法人分析，欣興第1季成長動能主要來自高階需求，其中，ABF載板營收季增14%，整體毛利率18%，符合預期，主要受惠高階應用占比提升及季末漲價效益，加計業外利益35億元後，單季每股純益（EPS）3.2元，優於市場預期。

欣興4月營收139.3億元，月增6.5%，年增27.6%，基於第2季將持續反映轉嫁載板CCL原物料上漲的價格調整，及產能陸續開出，法人上修營收預估值至季增12.3%，毛利率提升至21.1%，較前一季增加3.1個百分點，獲利同步稅漲船高。

法人指出，欣興下半年預計開出光復一廠三期產能，光復二廠則於2027年下半年量產，楊梅二廠2028年量產，預估2028年高階產能將較2025年翻倍成長，為確保供貨穩定，已有客戶簽署長約合約採「保量不保價」模式，價格將隨市場滾動調整。

此外，高階光模塊占比將逐季成長，受惠AI晶片及光模塊的強勁成長，法人預期，在2027年下半年毛利率將有機會超越上一個周期高點，上調2026、2027年獲利預估值。

ABF 欣興 營收

延伸閱讀

金像電盤中直逼漲停！高盛喊買、目標價調升至1,585元

廣達「3率3降」重挫卻季線有撐 空頭為何突然收手？

鴻勁目標價 喊到12,000

三大業務展望樂觀 法人調高中砂獲利預估及目標價

相關新聞

高階ABF載板需求強勁 法人調高欣興目標價逾六成

欣興（3037）第1季財報優於預期，隨產品漲價及新產能持續開出，法人預估，第2季營收可望季增一成以上，受惠AI及ASIC需求強勁，加上漲價效益帶動獲利能力提升，大幅調高目標價逾六成。

廣達「3率3降」重挫卻季線有撐 空頭為何突然收手？

AI伺服器大廠廣達首季獲利再寫同期新高，但「三率三降」引發市場疑慮，15日股價一度重挫逾8%。不過，公司釋出AI伺服器接單已看到2027、2028年，加上GB300出貨正式超越GB200，低接買盤積極進場，將空頭阻擋在季線之前。

奇鋐第1季每股賺20.17元 純益79億元 同步攻頂

散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（14）日召開法說會，受惠AI散熱需求暢旺，首季稅後純益79.16億元，季增19.3%、年增1.46倍；單季每股純益20.17元，大賺兩股本，獲利與每股純益同創歷史新高。奇鋐財務長陳易成表示，今年營運維持逐季向上、正向樂觀的態度不變。

南電2026年投資額將創高

PCB載板大廠南電（8046）昨（14）日召開股東會，通過每股配息2元及改選董事等議案。南電董事長鄒明仁昨指出，今年營運不錯，資本支出重點在開發新製程和改善既有製程，並在既有和其他廠區規畫新產線。南電總經理呂連瑞指出，因應未來十年、20年需求，今年投資規模將會是史上最大。

矽力第1季每股賺1.98元

電源管理IC廠矽力*-KY（6415）昨（14）日公布首季財報，獲利年增超過一倍，每股稅後純益為1.98元。矽力首季合併營收48.6億元，季減9.8％、年增18.7％，歸屬母公司業主淨利為7.68億元，季減4.9％、年增1.14倍，每股純益為1.98元。

研華卡位AI應用商機

工業電腦龍頭研華（2395）搶攻邊緣AI商機，董事長劉克振昨（14）日表示，研華很明確位於輝達執行長黃仁勳提出的「AI五層蛋糕」理論最上面的應用層，專注B2B工業應用市場，並擁有三大核心護城河競爭優勢，看好AI長期成長前景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。