廣達「3率3降」重挫卻季線有撐 空頭為何突然收手？

AI伺服器大廠廣達首季獲利再寫同期新高，但「三率三降」引發市場疑慮，15日股價一度重挫逾8%。不過，公司釋出AI伺服器接單已看到2027、2028年，加上GB300出貨正式超越GB200，低接買盤積極進場，將空頭阻擋在季線之前。

廣達第1季歸屬母公司稅後純益211.92億元，季減4.5%、年增8.7%，仍改寫單季歷史次高，每股純益5.5元。儘管營收與獲利雙創同期高，但毛利率4.78%、營益率2.85%、淨利率2.62%，較前一季同步下滑，引發市場對高階AI伺服器稀釋毛利的關注。

對此，財務長楊俊烈指出，上季受到一次性費用與產品轉換影響，本季隨NVIDIA GB300全面轉換完成，毛利率與營益率可望回穩提升。他並透露，目前GB300出貨量已超越GB200，高單價AI機櫃需求爆發，單價逾300萬美元產品的出貨量較前季呈倍數成長，顯示AI運算正快速走向高密度架構。

廣達表示，第1季伺服器營收占整體業績比重高達八成，其中AI伺服器比重更達75%。去年同期尚未出現高單價AI機櫃出貨，如今GB300已成主力機種，代表AI產品世代交替速度明顯加快。

除了AI需求持續升溫，廣達也看好未來兩年成長動能。楊俊烈指出，目前客戶已開始討論2027、2028年新產能與電力規劃，顯示CSP業者對AI資料中心投資態度，已從「成本支出」轉向「獲利導向」，AI算力投資愈多，營運成長動能愈強。

因應客戶需求，廣達董事會同步拍板，將加碼8億美元增資海外子公司，優先擴充美國產能。公司透露，目前美國市場已占合併營收七成以上，未來將持續強化美國與泰國AI伺服器布局，2026年資本支出預估達300億元，AI產能可望較去年倍增。

此外，近期記憶體、CPU與被動元件缺貨漲價，也促使ODM廠調整商業模式。廣達透露，已與客戶協商導入Consignment（客戶供料）模式，下半年將逐步擴大新專案導入，有助降低營運資金壓力並改善毛利率表現。