廣達單季每股賺5.5元

廣達（2382）昨（14）公布首季歸屬母公司稅後純益211.92億元，雖然季減4.5％，仍是單季歷史次高、同期新高，年增8.7％，每股稅後純益5.5元。

廣達首季毛利率、營益率、淨利率較去年第4季「三率三降」，其中單季毛利率4.78％，季減1.55個百分點；營益率2.85％，季減0.91個百分點；淨利率2.62％，季減0.86個百分點。

楊俊烈說明，上季出貨產品單價提升，但提列一次性費用等相關影響，衝擊毛利率。本季輝達GB300全面轉換完成，預期毛利率將恢復穩定，營益率也可望提升。

回顧首季營運，廣達表示，伺服器業績貢獻整體營收八成，其中AI伺服器上看75％，產品單價高達300萬美元的產品出貨量較前一季倍數成長，相較去年同期並沒有相關出貨數字，顯示AI伺服器產品持續往高密度運算方向前進。

廣達指出，首季出貨以GB200及GB300兩種規格並行，GB300出貨量能已高於GB200，預期進入第2季後，GB300將成為主要出貨伺服器產品。

筆電方面，較低單價的Chromebook出貨較為疲軟，主因記憶體價格上漲，不過其他客戶筆電新產品首季上市，成為拉高上季筆電出貨量主要原因之一。