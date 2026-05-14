廣達伺服器訂單看到後年 全年資本支出衝300億

台股14日盤中一度大漲831.12點，但漲幅回吐，終場上漲377.25點，收41,751.75點，漲幅0.91%。觀察成交量前十名中，清一色都是面板、記憶體；而成交值排行前十名中，華邦電（2344）、群聯（8299）都強攻漲停，聯電（2303）也漲停亮燈再刷波段新高。其中華邦電上雙榜，外資、投信今日也繼續大買，統計外資5月以來僅賣超一天。

2026-05-14 17:31