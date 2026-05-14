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廣達伺服器訂單看到後年 全年資本支出衝300億

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
廣達董事長林百里。
廣達董事長林百里。

廣達（2382）昨（14）日舉行法說會，財務長楊俊烈表示，現階段AI伺服器與通用型伺服器需求比先前預期更好，本季AI伺服器出貨將維持雙位數高成長，訂單能見度已可看到2027年，甚至2028年，顯示AI投資熱潮延續，成為廣達成長主要動能。

楊俊烈說，廣達對AI伺服器與通用伺服器比預期更樂觀，主要受惠雲端服務供應商（CSP）訂單持續挹注。就全年來看，預期AI伺服器相關營收將年增三位數百分比，通用伺服器可望雙位數成長，優於原先預期。

廣達法說會重點
廣達法說會重點

楊俊烈分析，CSP客戶對資料中心投資態度，已全面轉變為獲利模式導向，代表客戶認為投資愈多AI算力，業績成長動能可望更高，與過去將資料中心視為增加營運成本的看法不同。

另一方面，AI伺服器需求增加，同步帶旺通用伺服器出貨，讓廣達在兩大類別伺服器出貨動能同步增加。

廣達對2027、2028年AI伺服器接單同樣持樂觀看法。楊俊烈指出，客戶開始與廣達討論2027、2028年新產能，當中包含新產能電力供給，以及客戶自身電力需求解決方案，對中長期AI伺服器接單正面看待。

新產能布局方面，廣達首季資本支出約81億元，預計2026年達300億元，主要投入泰國、美國等區域，屆時AI伺服器產能可望比去年倍數成長。

另外，近期包含記憶體、被動元件，甚至CPU都缺貨漲價，不利原先以代客買料為主的AI伺服器ODM模式，壓縮原先就已不高的毛利率，目前包含廣達在內ODM廠開始與客戶協調，未來將逐步進入客戶提供零件模式（Consignment）。

廣達表示，未來會增加更多Consignment的新專案，預計下半年就可望逐步增加，有助帶動毛利率回溫。

談到筆電業務，楊俊烈預期，廣達本季筆電出貨量可望持平或小幅季成長。

廣達 伺服器

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