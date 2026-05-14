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鴻海最強Q1獲利 三率三升
鴻海（2317）昨（14）日公布首季財報亮眼，「三率」均較去年第4季走揚，稅後純益499.19億元，同期新高，季增10%，年增19%，每股純益3.56元。
鴻海結算，首季毛利率6.18%，季增0.3個百分點，年增0.06個百分點；營益率3.57%，季增0.29個百分點，年增0.74個百分點，衝上近九年單季新高；淨利率2.36%，季增0.62個百分點，年減0.21個百分點。
鴻海首季業外損失16.17億元，較前一季收斂，但不如去年同期業外收入126.2億元，主要是去年有夏普一次性資產處分利益，且今年首季基金投資受市價波動評價利益減少。其次為匯兌因素，首季匯損較去年同期增加45億元，淨利息支出較去年同期增加38億元。
產品方面，鴻海先前評估，首季雲端網路產品較去年第4季持平，並較去年同期顯著成長，結果小幅季減；消費智能產品估明顯季減、顯著年增，符合預期；電腦終端產品估略為季減和年減，結果較去年第4季持穩。
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