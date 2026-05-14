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鴻海：今年業績將強勁成長 大象還會繼續跳舞

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海14日舉行法說會。 路透
鴻海14日舉行法說會。 路透

鴻海（2317）昨（14）日舉行法說會，輪值CEO蔣集恆表示，目前能見度比3月法說會時更好，今年業績將強勁成長，尤其AI機櫃將倍數以上增長，CPO交換機明年更將數倍成長。

蔣集恆今年4月接任鴻海輪值CEO後，昨天首度主持法說會。他強調，明年全球主要大咖AI投資規模將超過1兆美元（逾新台幣31.5兆元），集團將掌握這一波成長機會，「鴻海這頭大象還是會繼續跳舞」。

鴻海法說會重點
鴻海法說會重點

蔣集恆強調，鴻海今年可望強勁成長，能見度比3月時更好一些，AI是今年最重要成長動能。

AI機櫃出貨方面，他預估鴻海第2季仍可維持高雙位數成長；全年AI機櫃出貨倍數以上成長，出貨量將隨客戶專案推進逐季放大，AI占整體伺服器占比超過五成。

800G以上高速交換機方面，受惠AI資料中心對高速網路架構需求提升，今年相關產品出貨與營收也有機會達到倍增成長。雲端網路部門首季占營收比重已達48%。

他說，不論是GPU或ASIC機櫃需求都很強勁，鴻海與北美主要雲端服務供應商（CSP）都有長期穩定合作關係，供應多種機櫃組合，每一次迭代更新都提供新機會，取得新客戶、新訂單，使鴻海在下一代GPU市占率更高。

鴻海並擴大液冷、機構件、高速傳輸、電源模組、系統驗證等高附加價值領域，進一步強化集團在ASIC伺服器競爭力。

CPO方面，蔣集恆表示，CPO交換機第3季量產出貨，全年將達上萬台，依現在能見度，明年出貨量將數倍成長。除交換機設計與組裝，持續深化光模組、光電整合、纜線、連接器、高速傳輸與電源管理等關鍵零組件布局，透過提高自製與整合比率，進一步提升系統效能、交付效率與供應鏈掌握度。

消費智能產品方面，他說，今年仍是顯著成長，面對記憶體與零組件價格上升，對高階產品而言，受到影響有限，且隨AI進步，有了新發展趨勢，例如新的AI體驗、邊緣運算能力、新材料與新科技導入，都使得產品更輕、更好用，帶動新的硬體進入升級周期，這對供應鏈價值含量有正面幫助，也是推升今年消費產品還有顯著成長力道的因素。

產能方面，蔣集恆指出，美洲還是集團AI最大生產基地，支撐全球AI出貨重要核心，鴻海加大美國投資力道兩到三成，就是增加AI產能，大型CSP，GPU、ASIC，或是主權AI、企業大型專案，都集中在美國。另外，也會在台灣擴產，作為研發與初期開發量產基地，持續提升高階AI與零組件布局。

鴻海

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