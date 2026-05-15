矽力第1季每股賺1.98元

電源管理IC廠矽力*-KY（6415）昨（14）日公布首季財報，獲利年增超過一倍，每股稅後純益為1.98元。矽力首季合併營收48.6億元，季減9.8％、年增18.7％，歸屬母公司業主淨利為7.68億元，季減4.9％、年增1.14倍，每股純益為1.98元。

矽力將於今日召開法說會，預期釋出最新營運展望。對於今年營運前景，該公司董事長陳偉先前提到，抱持謹慎樂觀態度，近期訂單動能較為強勁，有較大筆急單是來自資料中心相關應用，並預期今年下半年表現將優於上半年。

陳偉指出，可預期第2、3季汽車相關應用會不錯。至於全年營收展望，還是希望努力回到長期20％至30％增幅目標。對於電源管理IC價格走勢，陳偉認為，應當不會像往年一樣，面臨價格下修壓力不會那麼大，甚至今年有價格往上的可能性。IDM廠已不再拚命殺價，有些大陸廠商已整併，也減少這些業者為因應融資不計成本做生意帶來的壓力，這兩點對穩定市場價格有幫助。