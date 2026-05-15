南電2026年投資額將創高

PCB載板大廠南電（8046）昨（14）日召開股東會，通過每股配息2元及改選董事等議案。南電董事長鄒明仁昨指出，今年營運不錯，資本支出重點在開發新製程和改善既有製程，並在既有和其他廠區規畫新產線。南電總經理呂連瑞指出，因應未來十年、20年需求，今年投資規模將會是史上最大。

呂連瑞說，南電看AI成長才剛起步，依據客戶與市場需求，投資規模會大於過去幾年資本支出，由於AI、高效晶片與先進封裝需求明顯，今年營運會季季增，目前AI應用業績占比已超過五成。

南電去年資本支出僅30-40億元，呂連瑞說，過去擴廠是運用南亞的資源，載板成為系統平台，後續建設也牽涉客戶需求互動、廠房選址等，今年投資會是史上最大，目前崑山也有ABF載板、BT載板產能，至於先進BT產能在錦興廠。