奇鋐第1季每股賺20.17元 純益79億元 同步攻頂

散熱模組大廠奇鋐（3017）昨（14）日召開法說會，受惠AI散熱需求暢旺，首季稅後純益79.16億元，季增19.3%、年增1.46倍；單季每股純益20.17元，大賺兩股本，獲利與每股純益同創歷史新高。奇鋐財務長陳易成表示，今年營運維持逐季向上、正向樂觀的態度不變。

奇鋐第1季營收490.37億元，季增2.6%、年增110.2%，毛利率29.77%，季增3.38個百分點、年增3.94個百分點，均寫下歷史新猷。

陳易成表示，AI資料中心開始大量導入水冷散熱，推升營運高速成長，首季伺服器營收比重已來到66.4%，較去年第4季進一步擴大。

陳易成進一步指出，近期將開始出貨VR平台相關的散熱零組件，本季起至下半年將會有許多新專案陸續出貨，對營收、獲利維持「逐季成長」的看法，有信心持續繳出亮眼的持績單。

針對AI散熱產業趨勢，陳易成認為，無論是GPU或TPU，未來功率瓦數只會愈來愈高，對水冷散熱的依賴程度也會同步增長，奇鋐同時具備產能、技術以及服務優勢，已成為客戶的首選。

法人關心奇鋐是否切入太空AI市場。奇鋐指出，所有散熱技術都會跟著各種科技一起發展，太空散熱已與客戶合作開發，但目前仍處於非常前期的階段，未來在適當的時機會向外界分享產品進度。

未來擴產方面，奇鋐預計今年水冷板月產能將從原先20萬組，擴大至100萬組，年增五倍；分歧管從每月1,000個單位，擴增至7,000個單位；機箱從原先40萬單位，擴大至60萬單位，代表在手訂單能見度相當高。越南廠今年中起陸續加入投產行列，法人粗估今年營收至少年增二成以上，毛利率也將因AI伺服器水冷業務占比提高而持續上升。