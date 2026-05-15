嘉澤（3533）昨（14）日舉行法說會，發言人蔡明叡表示，伺服器業務是推動今年業績成長主力，預期下半年出貨量可望較上半年成長15%，加上新產品出貨單價提高，可望帶動整體業績同步增長，預期2027年大量出貨之下，展望更樂觀。

嘉澤首季產品營收比重為：伺服器51.02%、筆電8.99%、桌機17.24%、策略客戶6.83%、車用6.92%、工業3.6%、嘉基5.41%。

蔡明叡說，從整體產業來看，今年伺服器將成長15%到20%，筆電衰退10%，桌機衰退10%到15％，其他多數為持平或成長。

他強調，新一代中央處理器（CPU）及相關PCIe產品將推升下半年出貨動能，新品SOCAMM連接器將於下半年開始出貨。

CPO方面，嘉澤證實，與轉投資公司嘉基各自承接一個CPO／NPO專案，主要差別在客戶不同，其餘細節無法評論。

嘉澤日前已公布首季財報，單季稅後純益23.96億元，季減4.92％，年增5.08％，每股純益21.37元；毛利率降至49.55%，主要受原材料價格上漲衝擊，隨著新產品陸續出貨，毛利率可望跟著改善。