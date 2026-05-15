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樺漢第1季EPS 5.15元 Gogolook 1.64元
工業電腦大廠樺漢（6414）昨（14）日公布首季稅後純益7.52億元，季減13.56%，年減9.07%，每股純益5.15元。
樺漢結算，首季毛利率20.11%，季減0.52個百分點，年減1.41個百分點；營益率5.37%，季減2.55個百分點，年增0.96個百分點。
展望後市，樺漢董事長朱復銓先前表示，目前在手訂單超過1,900億元，三大事業群在網安、AI雲地整合及北美半導體建廠的需求帶動下，預估今年營收、毛利與淨利皆穩定成長。
【記者彭慧明／台北報導】Gogolook（6902）昨（14）日公布首季歸屬母公司淨利5,802萬元，一季賺贏去年全年，季增26%，年增625%，每股純益1.64元。
展望後市，公司表示，持續利用AI訓練數據訓練相關模型，消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務將同步擴張，2026年整體營收、獲利可望創新高。
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