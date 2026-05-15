半導體通路大廠文曄（3036）昨（14）日舉行股東會，董事長鄭文宗表示，著眼於未來半導體需求長期穩定成長，集團將持續投資並累積系統整合知識與關鍵技術，聚焦於雲端到邊緣、從感測到運算與控制的一體化方案，掌握AI、邊緣智慧與機器人／實體AI帶動的新成長機會。

文曄昨日股東會補選一席董事，由黃仁虎當選，他是日電貿創辦人、前董事長，現為日電貿策略投資委員會主委，以及天鉞電子董事。

文曄與日電貿去年7月共同宣布，透過換股深化策略合作。根據文曄公布的資料，今年3月中為止，日電貿持有文曄約4.6％股權，為第四大股東。日電貿公布的資料顯示，今年3月下旬為止，文曄是該公司第一大股東，持股35.47％。