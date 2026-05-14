嘉澤法說會／伺服器業務帶動 下半年出貨量將較上半年成長15%

嘉澤（3533）14日舉行法說會，發言人蔡明叡表示，推動今年業績成長主力將是伺服器業務，預期下半年出貨量可望較上半年成長15%，加上是新產品出貨單價（ASP）可望提高，將帶動整體業績同步增長，預期2027年大量出貨之下，展望更樂觀。

嘉澤今年第1季產品營收比重，伺服器占51.02%、筆電8.99%、桌機17.24%、策略客戶6.83%、車用6.92%、工業3.6%、嘉基5.41%。

他說，從整體產業來看，今年伺服器將成長15%到20%，筆電衰退10%，桌機衰退10%到15％，其他多數為持平或是成長。

他指出，受到超微（AMD）與其他客戶新產品將陸續發表帶動下，今年伺服器將是推動成長的引擎，預期下半年業績可望較上半年上揚，主要是出貨量開始提升，加上ASP也跟著同步上揚，因為每一代的新產品，ASP就會高於前一代，第2季毛利率也將獲得改善，下半年將優於上半年。

他強調，新一代中央處理器（CPU）及相關PCIe產品將推升下半年出貨動能，新品SOCAMM連接器將於下半年開始出貨。

在CPO方面，嘉澤也證實，與轉投資公司嘉基各自承接一個CPO／NPO專案，主要差別在客戶的不同，其餘細節無法評論。

嘉澤之前已公布第1季財報，首季稅後純益23.96億元，年增5.08％、季減4.92％，首季每股稅後純益（EPS）21.37元。第1季毛利率降至49.55%，主要是受到原材料價格上漲衝擊，隨著新產品陸續出貨，毛利率可望跟著改善。