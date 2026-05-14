樺漢財報／首季EPS 5.15元 三大事業模式成長動能持續暢旺

工業電腦大廠樺漢（6414）14日公布今年首季財報，稅後純益7.51億元，季減13.6%、年減9.1%，每股純益達5.15元。樺漢表示，公司三大事業營收較去年同期皆呈現增長，其中高毛利智慧軟體與方案為樺漢下階段重點發展的業務，將帶動整體獲利體質持續改善。

樺漢今年首季營收371.12億元，季減6.07%、年增7.67%；毛利率20.11%，季減0.52個百分點、年減1.41個百分點；營益率5.36%，季減2.55個百分點、年增0.95個百分點。

樺漢三大事業營收較去年同期皆呈現增長，其中高毛利智慧軟體與方案為樺漢下階段重點發展的業務，將帶動整體獲利體質持續改善。另外智慧工廠與廠務受惠於半導體廠務需求推動高科技設備與自動化系統營收成長。工業物聯網業務則持續由零售與金融智慧化需求推動營收增長。公司維持樺漢整體2026年全年穩定成長的目標。

樺漢表示，實體AI（Physical AI）應用持續落地至全球智慧製造、智慧金融、零售、邊緣運算系統等場景，推動工控物聯網以及智慧軟體與方案等業務成長。另外歐美智慧零售滲透率持續反映於樺漢營收表現上。

同時，樺漢持續新事業布局推進，涵蓋能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG節能減碳及AI技術應用等領域，並持續透過策略聯盟與併購，擴大智慧物聯網（AIoT）的應用場景，為客戶提供具高附加價值的數位轉型解決方案。

此外，樺漢將於15日舉行法說會，屆時將說明2026年第1季營運績效、展望、以及樺漢集團長期策略目標。