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Gogolook財報／第1季EPS 1.64元單季勝過去年全年 營收獲利創新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Gogolook。Gogolook／提供
Gogolook。Gogolook／提供

信任科技服務商Gogolook（6902）14日公告第1季財報，營收與獲利雙創歷史新高。第1季歸屬母公司淨利達5,802萬元，每股純益1.64元，單季超越去年全年每股純益。

Gogolook 14日舉行法說會，展望今年，持續利用AI訓練數據訓練相關模型，今年全年整體獲利可望大幅躍升，創下新高。消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務將同步擴張，今年營收成長目標再創新高。其中，「JUJI 招財麻吉」在AI風控及獲客驅動下推動高成長，可望帶動整體金融科技服務整體營收占比攀升至約三成，公司的營收來源更分散均衡。自2020年起開展的金融科技服務今年可望首度轉盈，連同持續貢獻高獲利率的防詐服務，兩大服務皆可望達成獲利。

Gogolook今年第1季合併營收3.03億元，持平上季或略增，年增26.5%，創單季新高；營業利益5,485萬元，創歷史新高，季增48.6%，年增448%；毛利率89%，年增0.7個百分點，主要由於產品組合變化；營業利益率為18%，較去年同期與上季分別增加13.9和5.7個百分點；歸屬母公司淨利5,802萬元，季增25.6%，年增600%，每股純益1.64元，雙創歷史新高，維持獲利並繳出「三率三升」佳績。

展望2026年，持續利用AI訓練數據訓練相關模型，Gogolook 獲利將延續 2025 年第4季的高水準，今年全年整體獲利可望大幅躍升，創下新高。消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務將同步擴張，今年營收成長目標再創新高。

Gogolook 將持續深化 AI技術應用，在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新，期待在保護更多民眾與企業的同時，發展穩健而多元的營收來源。

金融科技 營收 Gogolook

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