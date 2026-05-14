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廣宇法說會／第2季回歸獲利 雙引擎驅動2026年雙位數成長
廣宇（2328）14日舉辦法說會，該公司第1季因客戶遞延出貨及銅價上漲導致營收與利潤率下滑出現虧損，針對以上影響營運因素，廣宇已要求客戶共同分攤訂單遞延相關成本，並與客戶協商報價以反映銅價波動成本壓力。預期在上述管理措施的協助下，第2季營運將大幅改善，回歸獲利。
展望2026年，廣宇持續預期在AI伺服器出貨放量與AFM技術落地的「雙引擎」帶動下，開啟高成長周期，全年營收維持較去年呈現雙位數成長的目標。
針對AFM產品的落地布局，產品應用將由重電應用發電廠空冷島起手，預估2026年年底前有營收貢獻，進而將具備高毛利屬性的AFM產品線迅速由成本中心轉變為利潤貢獻者，進而提升公司整體的獲利率。
廣宇科技憑藉鴻海集團唯一馬來西亞產能的地緣優勢，成功切入AI伺服器市場，藉此提供中國大陸境外之產能替代方案，成為爭取歐美客戶訂單的核心優勢。此業務不僅能提供即時的營收貢獻與提高產能利用率，更為公司帶來穩定的獲利與強勁的現金流，以支應未來投資與併購所需。
廣宇科技指出，未來將持續以「3S（延伸Stretch、轉向Shift、擴張Scale）」策略推動企業轉型，期許從2026年起維持平均20%以上的年營收成長率，並目標在2030年於全球機器人市占率突破5%，讓機器人與其他新業務貢獻廣宇50%以上的營收與獲利。
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