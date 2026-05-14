快訊

「難以置信」川習會場邊混亂 外媒天壇採訪一度困小房間哀嘆：正在錯過歷史

不斷更新／川習會國宴登場！川普、習近平互動受矚 黃仁勳、馬斯克也現身

中職／鄭浩均被打爆後嘻笑畫面引爭議 中信兄弟說明並致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

奇鋐法說會／釋疑散熱模組兩利空 下半年水冷需求大爆發

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
奇鋐的水冷Sidecar主機。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
奇鋐的水冷Sidecar主機。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

近期因傳NVIDIA（輝達）變更Vera Rubin VR200散熱設計方案，包括水冷板從兩片改為一片，從鍍金改為不鍍金，更傳客戶因應新平台上市，調節舊平台訂單，使散熱模組供應鏈4月營收普遍比3月下滑，相關類股股價也全面重挫。

散熱模組大廠奇鋐14日召開法說會，針對產業兩疑雲首度公開說明。首先是客戶設計變更恐衝擊散熱模組業者未來新平台平均單價跟營收，對此奇鋐強調，關於鍍金規格的變更，目前尚未完全定案，且該變動對供應鏈中其他公司的影響，其實遠大於對奇鋐的影響。

公司解釋，水冷片最初會需要使用鍍金，是因為客戶計劃將散熱介面材料從石墨烯改為「液態金屬（Liquid Metal）」，由於液態金屬必須與「金」結合才能發揮效用，才會有鍍金的需求，針對Vera Rubin專案的鍍金工序，奇鋐則本來就是外包處理，因此無論這項規格最終被移除或保留，都不會對今年下半年至明年的營運與獲利。

奇鋐也表示，液態金屬不是散熱發展上唯一終極解方案，奇鋐會與客戶保持密切合作，尋求最適合系統的解決方案。

而對於下修第2季度出貨傳言，奇鋐表示，目前主要在執行從2025年下半年延續下來的既有專案，目前正處於一個過渡階段，由於終端客戶為迎接下半年即將推出的新平台，必須做資源的重新配置，而儘管客戶端資源重整，上半年的整體表現仍會顯著優於去年同期，且有信心第2季能維持逐季成長。

奇鋐強調，今年營運真正的爆發點與將落在下半年，第2季穩步成長，主要是配合客戶為新技術做準備。下半年全新AI散熱架構上線，以及ASIC（客製化晶片）專案的大量出貨，由於ASIC客戶將交出顯著的成長成績單。

然而，ASIC是否需要大量水冷也成法人關切焦點。對此奇鋐表示，今年下半大多數專案都用水冷散熱，但也有部分特定專案採氣冷，但這屬於少數，未來三年也看好氣冷轉水冷的趨勢，奇鋐預估2027年ASIC水冷方案業績貢獻將會首度超越GPU。

奇鋐指出，法人不應只關注ASIC運算晶片本身，應該也關注周邊零組件的水冷需求提升，未來不只是主動晶片，電源模組、網路連線裝置、CPO交換器等正開始轉向採用水冷散熱，周邊零組件的水冷滲透率仍有極大的提升空間。

而雖水冷方案成長空間大，但奇鋐產能受限，公司預估2026年資本支出計畫為150億元，2027年將進一步擴大至171億元，水冷模組下半年月產能將由20萬組增至100萬組，分歧管產能由1,000套擴充至7,000套，機箱產能由40萬台擴充至60萬台。

奇鋐 營收 輝達

延伸閱讀

Arm唯一投資台IC設計公司將IPO！通寶搶進ASIC新戰場 2027年業績入袋

廣達法說會／第1季營收、獲利創新高 AI伺服器產品迭代加速

研揚法說會／邊緣 AI 訂單需求強勁 第2季、全年營收有望雙創新高

奕力法說會／第2季三線回溫 總座：第2、3季需求明確預期營收回溫

相關新聞

奇鋐法說會／釋疑散熱模組兩利空 下半年水冷需求大爆發

近期因傳NVIDIA（輝達）變更Vera Rubin VR200散熱設計方案，包括水冷板從兩片改為一片，從鍍金改為不鍍金，更傳客戶因應新平台上市，調節舊平台訂單，使散熱模組供應鏈4月營收普遍比3月下滑，相關類股股價也全面重挫。

華邦電爆41萬張攻漲停！外資5月幾乎天天買 衝上量值雙榜

台股14日盤中一度大漲831.12點，但漲幅回吐，終場上漲377.25點，收41,751.75點，漲幅0.91%。觀察成交量前十名中，清一色都是面板、記憶體；而成交值排行前十名中，華邦電（2344）、群聯（8299）都強攻漲停，聯電（2303）也漲停亮燈再刷波段新高。其中華邦電上雙榜，外資、投信今日也繼續大買，統計外資5月以來僅賣超一天。

廣達法說會／第1季營收、獲利創新高 AI伺服器產品迭代加速

廣達（2382）14日舉辦法說會上，公告第1季營收、獲利皆創歷史單季新高，主要受惠於伺服器及筆電的雙重強勁成長。公司表示未來AI產品世代交替將加速，隨著產品單價大幅拉升，毛利率的稀釋效應將會越發和緩，同時公司也開始和部分客戶改採consignment的形式進行合作，同樣會對毛利率有所幫助。

旺宏最大股東洗牌！鄭麗君老公持股市值破91億元 一年狂翻5倍

記憶體大廠旺宏（2337）將於5月27日召開股東常會，最新出爐的前十大股東名單也意外成為市場焦點。其中，行政院副院長鄭麗君丈夫沈學榮，透過居磁工業及信託專戶合計持有旺宏逾5.1萬張股票，持股比率約2.77%，穩居最大股東，以旺宏14日盤中創下178.5元歷史新高估算，持股市值已突破91億元。

輝創全年營運展望有望漸入佳境 第3季成長幅度大

車用電子感測領域專業廠輝創（6722）兩大策略瞄準市場商機。領先其他業者推出新產品，多元化市場布局及擴充，全年的營運展望有望漸入佳境，第3季成長幅度會比較大的幅度。

鴻海法說會／輪值CEO蔣集恆：今年強勁成長 能見度比3月還要好

鴻海（2317）14日舉行法說會，針對全年展望，鴻海輪值CEO蔣集恆表示，可望強勁成長，而且能見度比3月更好一些，對今年審慎樂觀，AI是今年最重要成長動能，美國四大CSP資本支出超過7,000億美元，2027年還會增加，很快達到兆元規模，代表AI確實為企業帶來實質效益，鴻海會掌握這波高成長的機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。