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華邦電爆41萬張攻漲停！外資5月幾乎天天買 衝上量值雙榜

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供
圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供

台股14日盤中一度大漲831.12點，但漲幅回吐，終場上漲377.25點，收41,751.75點，漲幅0.91%。觀察成交量前十名中，清一色都是面板、記憶體；而成交值排行前十名中，華邦電（2344）、群聯（8299）都強攻漲停，聯電（2303）也漲停亮燈再刷波段新高。其中華邦電上雙榜，外資、投信今日也繼續大買，統計外資5月以來僅賣超一天。

14日成交量前十名分別為群創（3481）、主動統一升級50（00403A）、華邦電、聯電、友達（2409）、旺宏（2337）、主動統一台股增長（00981A）、力積電（6770）、彩晶（6116）、南亞科（2408）。前十面個股都是面板股、記憶體，僅聯電一檔不同。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、南亞科、華邦電、旺宏、群創、聯電、臻鼎-KY（4958）、群聯、欣興（3037）、景碩（3189）。而華邦電是成交量、成交值前十名中都上榜的個股。

觀察華邦電籌碼，外資14日買超2.4萬張，投信買超1.6萬張，外資自5月以來僅一天賣超，其餘天數皆買超華邦電，累計買超約16.4萬張；投信則自5月以來天天買超，已買超5.4萬張。

AI需求擴大與供給結構轉變，華邦電表示記憶體供應仍緊俏，DDR4與LPDDR4結構性供給不足，第2季價格可望持續上揚。除了DDR4與LPDDR4結構性缺口可能延續至2028年以後，NOR Flash也供給偏緊，而SLC NAND因2D NAND供應商退出市場而需求大增，SLC NAND Flash短缺升溫。

法人表示，NOR Flash在高容量終端需求帶動下，推升今年下半年價格上升。SLC NAND供給端缺態勢升溫，進一步支撐今年後價格上漲動能。

華邦電4月合併營收192.45億元，月增32.7%、年增182.2%，改寫單月新高；累計前四月合併營收574.98億元，年增114.4%。首季毛利率攀升至53.4%，季增11個百分點、年增27個百分點；稅後純益101.14億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益2.25元，首季獲利衝破百億元，表現優於市場預期。

華邦電14日衝上134元漲停板，逼近前高136元，也爆出41.4萬張成交量。

華邦電 聯電 友達

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