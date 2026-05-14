廣達法說會／第1季營收、獲利創新高 AI伺服器產品迭代加速

廣達（2382）14日舉辦法說會上，公告第1季營收、獲利皆創歷史單季新高，主要受惠於伺服器及筆電的雙重強勁成長。公司表示未來AI產品世代交替將加速，隨著產品單價大幅拉升，毛利率的稀釋效應將會越發和緩，同時公司也開始和部分客戶改採consignment的形式進行合作，同樣會對毛利率有所幫助。

廣達表示，伺服器的出貨規格出現顯著的轉換，第1季出貨單價高於300萬美元的機櫃數量，較上一季呈現倍增以上的成長。而去年同期，AI伺服器雖然已經占整體伺服器超過65%，但是達到300萬美元以上價格帶的AI機櫃出貨數量為零，這意味著AI產品世代交替將加速，運算密度較低的前幾代世代GPU伺服器出貨量將明顯快速減少。

目前GB300貨量已超過GB200，舊世代的低密度機櫃正快速退場，因此公司預期因AI伺服器出貨比重大增而造成毛利率的稀釋效應，將在本季產品單價大幅拉高之後，趨於和緩。另一方面，通用伺服器雖然有不錯的營收成長動能，優於過去傳統季節性表現，但在記憶體價格飆漲下，也將導致毛利率被稀釋。

針對毛利率稀釋的部分，廣達也做出了應對，目前正持續與客戶協商轉換交易模式，由Buy and Sell調整為Consignment，以緩和對營運資金與毛利率的壓力。預期從下半年開始，將有少部分專案開始採用新的Consignment交易模式。

筆記型電腦出貨1,000萬台，較上一季減少8.3%，較去年同期減少7.4%。以往旺季通常集中在下半年，第1季出貨量往往會出現雙位數的季減。然而，今年第1季筆電的出貨減幅優於季節性的變動及公司原本的預期。這是由於主要客戶新機種上市，提前建立充足的新品庫存以因應市場需求；在積極的拉貨帶動下，抵銷了一部分季節性下滑的幅度，使得整體筆電在出貨第1季呈現淡季不淡。