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旺宏最大股東洗牌！鄭麗君老公持股市值破91億元 一年狂翻5倍
記憶體大廠旺宏（2337）將於5月27日召開股東常會，最新出爐的前十大股東名單也意外成為市場焦點。其中，行政院副院長鄭麗君丈夫沈學榮，透過居磁工業及信託專戶合計持有旺宏逾5.1萬張股票，持股比率約2.77%，穩居最大股東，以旺宏14日盤中創下178.5元歷史新高估算，持股市值已突破91億元。
根據旺宏最新股東名冊，沈學榮主要透過「居磁工業股份有限公司」以及「元大商業銀行受託信託財產專戶」兩大管道持股。其中，居磁工業持有1萬7,265張、持股比約0.93%；元大信託專戶則持有3萬4,170張、持股比約1.84%，且名冊備註欄明確揭露，「公司負責人與信託財產專戶委託人為同一人」，使兩者關聯性浮上檯面。
值得注意的是，沈學榮去年仍以約6萬3,137張持股名列第二大股東，今年雖減碼約1.2萬張，但在AI浪潮推升高頻寬記憶體（HBM）、NAND Flash與NOR Flash需求同步升溫下，記憶體族群景氣快速回暖，旺宏股價也展開強勢飆漲，推升其帳面財富一年內暴增逾5倍。
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