快訊

收回大禮？陸方突核准數百家美國牛肉出口商許可 陸海關改口「暫停」

白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

傳砸百億元競標肯德基、必勝客經營權？統一集團回應

聽新聞
0:00 / 0:00

旺宏最大股東洗牌！鄭麗君老公持股市值破91億元 一年狂翻5倍

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君（中）和先生沈學榮（右）。聯合報系資料照片／記者吳淑君攝影
行政院副院長鄭麗君（中）和先生沈學榮（右）。聯合報系資料照片／記者吳淑君攝影

記憶體大廠旺宏（2337）將於5月27日召開股東常會，最新出爐的前十大股東名單也意外成為市場焦點。其中，行政院副院長鄭麗君丈夫沈學榮，透過居磁工業及信託專戶合計持有旺宏逾5.1萬張股票，持股比率約2.77%，穩居最大股東，以旺宏14日盤中創下178.5元歷史新高估算，持股市值已突破91億元。

根據旺宏最新股東名冊，沈學榮主要透過「居磁工業股份有限公司」以及「元大商業銀行受託信託財產專戶」兩大管道持股。其中，居磁工業持有1萬7,265張、持股比約0.93%；元大信託專戶則持有3萬4,170張、持股比約1.84%，且名冊備註欄明確揭露，「公司負責人與信託財產專戶委託人為同一人」，使兩者關聯性浮上檯面。

值得注意的是，沈學榮去年仍以約6萬3,137張持股名列第二大股東，今年雖減碼約1.2萬張，但在AI浪潮推升高頻寬記憶體（HBM）、NAND Flash與NOR Flash需求同步升溫下，記憶體族群景氣快速回暖，旺宏股價也展開強勢飆漲，推升其帳面財富一年內暴增逾5倍。

旺宏 鄭麗君 行政院

延伸閱讀

台股51千金創紀錄！高價股重返最強主力 8檔飆天價、「它」卻回殺跌停

天然氣發電王者！台電小金雞台汽電第1季獲利年增三倍 股價攻漲停

13家金控股利政策曝 高股息ETF 00878受惠...暴領68億股息

面板成為吸金焦點！三虎擠進成交量前五名 外資連九買群創

相關新聞

旺宏最大股東洗牌！鄭麗君老公持股市值破91億元 一年狂翻5倍

記憶體大廠旺宏（2337）將於5月27日召開股東常會，最新出爐的前十大股東名單也意外成為市場焦點。其中，行政院副院長鄭麗君丈夫沈學榮，透過居磁工業及信託專戶合計持有旺宏逾5.1萬張股票，持股比率約2.77%，穩居最大股東，以旺宏14日盤中創下178.5元歷史新高估算，持股市值已突破91億元。

輝創全年營運展望有望漸入佳境 第3季成長幅度大

車用電子感測領域專業廠輝創（6722）兩大策略瞄準市場商機。領先其他業者推出新產品，多元化市場布局及擴充，全年的營運展望有望漸入佳境，第3季成長幅度會比較大的幅度。

鴻海法說會／輪值CEO蔣集恆：今年強勁成長 能見度比3月還要好

鴻海（2317）14日舉行法說會，針對全年展望，鴻海輪值CEO蔣集恆表示，可望強勁成長，而且能見度比3月更好一些，對今年審慎樂觀，AI是今年最重要成長動能，美國四大CSP資本支出超過7,000億美元，2027年還會增加，很快達到兆元規模，代表AI確實為企業帶來實質效益，鴻海會掌握這波高成長的機會。

鴻海財報／第1季獲利499億元、創同期新高 今年將強勁成長

鴻海（2317）14日公布第1季稅後純益499.19億元，創同期新高，季增10%，年增19%；第1季每股稅後純益（EPS）為3.56元，2025年第4季EPS為3.25元，去年同期為3.03元。

金寶財報／第1季獲利5.26億元、EPS 0.35元 朝ODM轉型

金寶（2312）14日公告第1季財報，第1季歸屬於母公司業主淨利5.26億元，季增75%，年增0.4%，每股純益0.35元。公司表示，金寶將從EMS廠慢慢朝向ODM廠轉型，同時藉由集團內部合作，提供給客戶更完整的解決方案，爭取拿下更多客戶。

昇陽半導體將迎來強勁成長動能 股價亮燈漲停創歷史新高

昇陽半導體（8028）在基本面迎來強勁成長動能的帶動下，法人預估營收與獲利將連年高速成長，激勵14日股價開高走高，午盤時亮燈強鎖漲停，漲停價261.5元創下歷史新高紀錄，表現相當亮麗搶眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。