彩晶公告自結4月稅後純損200萬元 EPS 0元

廣達（2382）14日舉辦法說會上，公告第1季營收、獲利皆創歷史單季新高，主要受惠於伺服器及筆電的雙重強勁成長。公司表示未來AI產品世代交替將加速，隨著產品單價大幅拉升，毛利率的稀釋效應將會越發和緩，同時公司也開始和部分客戶改採consignment的形式進行合作，同樣會對毛利率有所幫助。

2026-05-14 17:23