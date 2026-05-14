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彩晶公告自結4月稅後純損200萬元 EPS 0元
彩晶（6116）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，14日依臺灣證券交易所通知辦理，公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。今年4月合併營收10.35億元，年增3%。自結稅後純損200萬元，年增99%；EPS為0元。
彩晶今天股價帶量下跌0.85元，成交量逾19萬張，收10.4元。終止股價爆量連三漲走勢。
彩晶今年首季合併營收30.15億元，季增8.7%。營業毛損0.27億元，營業損失3.31億元，本期淨損1.83億元，基本每股虧損為0.06 元。2026年第1季底每股淨值為11.81元。
彩晶表示，第1季總出貨量較上季季增加約1.45%，約315 萬片(換算19 吋約當量)，整體產品平均售價約為美金30 元。在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為7,167 萬片，大尺寸面板出貨量約為92 萬片，Hannspree 自有品牌產品出貨量約為3萬台。在產品組合方面，6 吋(含)以下手機面板產品占總銷售金額的23%，6.06吋至10.4吋中尺寸平板相關產品占總銷售額62%，11吋以上大尺寸面板產品占15%。
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