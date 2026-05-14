廣宇因客戶出貨遞延首季虧損 估第2季回歸獲利

廣宇第1季財報出爐，歸屬母公司淨損新台幣8397萬元，較去年同期獲利2.15億元及去年第4季淨利1.76億元轉盈為虧，每股淨損0.16元。廣宇說明，第1季因客戶遞延出貨及銅價上漲，導致營收與利潤率下滑造成虧損。

廣宇今天舉行法人說明會，廣宇表示，針對以上影響營運因素，已要求客戶共同分攤訂單遞延相關成本，並與客戶協商報價以反映銅價波動成本壓力，預期第2季營運將大幅改善、回歸獲利。

展望2026年，廣宇看好隨著AI伺服器出貨放量，以及無軛軸向磁通電機（AFM）技術落地，將開啟接下來的高成長週期，全年營收雙位數年成長目標不變。

廣宇今年初攜手母公司鴻海取得比利時新創公司Magnax BV 52%股權，卡位人形機器人商機。廣宇表示，Magnax的AFM技術，比起傳統徑向磁通電機（RFM），扭力輸出倍增，且體積小一半，可以解決人形機器人軸關節電機扭力不足以致無法荷重的痛點。

廣宇今天表示，針對AFM產品布局，將由重電應用發電廠空冷島起手，預計今年底前開始有營收貢獻，有助提升整體獲利率。