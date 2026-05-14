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輝創全年營運展望有望漸入佳境 第3季成長幅度大

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
總經理江世豐（右一）看好策略調整後，全年營運展望有望漸入佳境。記者黃淑惠／攝影
總經理江世豐（右一）看好策略調整後，全年營運展望有望漸入佳境。記者黃淑惠／攝影

車用電子感測領域專業廠輝創（6722）兩大策略瞄準市場商機。領先其他業者推出新產品，多元化市場布局及擴充，全年的營運展望有望漸入佳境，第3季成長幅度會比較大的幅度。

總經理江世豐分析，產品組合的調整，兩輪產品的銷售量會持續持續放量，推出新產品的部分，輝創結合高門檻車規能力、多元感測技術、穩健研發投入與成長型市場布局，持續強化智慧車用領域的競爭優勢。推動多元市場擴張，未來成長動能將聚焦於ADAS法規需求、歐日市場的BSIS/MOIS/CMS規範，以及二輪車的BSD與智慧鑰匙應用。

輝創從超聲波雷達、影像、毫米波雷達三項核心技術延伸至模組化與系統化應用，推動產品組合從成熟型產品邁向高階智慧感測，提升整體市場滲透率，並為國內少數同時服務乘用車、機車與商用車的Tier 1車用電子供應商。

輝創首季營收達12.39億元。受惠於高附加價值產品比重提升，毛利率表現優於預期。儘管因今年1月上市衍生之一次性費用、員工激勵措施及全球研發人力持續擴編，致使首季稅後淨利為2,984萬元，EPS 0.34元，公司強調，相關支出屬邁向國際化營運的必要戰略投資，整體獲利體質仍屬穩健。

江世豐強調，目前輝創電子將聚焦開發「邊緣AI智慧感知平台」：透過Edge AI車端即時運算，可降低中央主機負荷，並提升主動安全系統反應速度，應用在多個場景與功能。此外，盲區偵測系統（BSD）受益於法規驅動，其高毛利特性預期將成為未來獲利重要動能。

針對全球產能布局，輝創泰國新廠正式成為東南亞生產與研發核心基地。泰國廠不僅具備近距離供應OEM客戶之在地化優勢，更能規避特定區域貿易障礙。

營收

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