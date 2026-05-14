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鴻海法說會／輪值CEO蔣集恆：今年強勁成長 能見度比3月還要好

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海土城總部。記者蕭君暉／攝影 蕭君暉
鴻海土城總部。記者蕭君暉／攝影 蕭君暉

鴻海（2317）14日舉行法說會，針對全年展望，鴻海輪值CEO蔣集恆表示，可望強勁成長，而且能見度比3月更好一些，對今年審慎樂觀，AI是今年最重要成長動能，美國四大CSP資本支出超過7,000億美元，2027年還會增加，很快達到兆元規模，代表AI確實為企業帶來實質效益，鴻海會掌握這波高成長的機會。

至於今年的消費智能產品展望，他說，今年比去年更好一些，維持全年樂觀看法。

針對第2季展望，他說，第2季是ICT傳統淡季，但受惠AI需求強勁，季對季將顯著成長，年對年則強勁成長。其中，雲端網路部門維持高速成長，伺服器交與換器需求很強，隨著機櫃放量，季對季、年對年都強勁成長。至於消費智能產品部門，進入新舊產品轉換，但是需求穩定，季對季持平，優於去年同期，年對年顯著成長。電腦終端產品部門，延續上季末的新產品拉貨效應，季對季將顯著成長，年對年則持平。

鴻海 美國

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