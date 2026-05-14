昇陽半導體將迎來強勁成長動能 股價亮燈漲停創歷史新高

昇陽半導體（8028）在基本面迎來強勁成長動能的帶動下，法人預估營收與獲利將連年高速成長，激勵14日股價開高走高，午盤時亮燈強鎖漲停，漲停價261.5元創下歷史新高紀錄，表現相當亮麗搶眼。

中信投顧指出，隨台積電（2330）先進製程大舉擴產，推升再生晶圓用量持續提升，加上自動化效益顯現、晶圓薄化業務轉佳、及擴產效益浮現，預估昇陽半導體2025-2027年營收年複合成長率將達32%。

每股稅後純益（EPS）方面，中信投顧估計將由去年的4.37元大增至今年的7.41元，年增幅高達69.57%，明年則將大賺一個資本額、EPS增至10.13元，較今年成長36.71%，因此建議「買進」，目標價上看325元，居法人圈最高，以14日收盤價計算，股價潛在漲幅24.28%。