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尖點財報／首季每股賺1.17元 擴產計畫持續推進

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
尖點董事長林序庭（左）與總經理林若萍。記者尹慧中／攝影
尖點董事長林序庭（左）與總經理林若萍。記者尹慧中／攝影

尖點（8021）14日通過2026年第1季財務報告。2026年第1季合併營收為13.40億元，較上季略減0.1%，較2024年同期增加51.0%；營業毛利為4.9億元，較上季增加4.9%，較2024年同期增加114.0%，毛利率為36.6%，較上季增加1.8個百分點，較2024年同期增加10.8個百分點；營業利益為2.7億元，較上季增加4.6%，較2024年同期增加272.7%；淨利歸屬於母公司業主為1.69億元，較上季增加12.7%，較2024年同期增加225.0%；每股稅後純益（EPS）為新台幣1.17元。

回顧2026年第1季營運表現，公司說明，雖然傳統上第1季受農曆春節因素影響，工作天數較少，但受惠於AI伺服器與高速運算（HPC）需求持續強勁，公司整體營運展現「淡季不淡」的表現。本季合併營收達13.4億元，與上一季（2025年第4季）相比僅微幅波動，整體維持穩定水準；獲利結構則持續反映市場供需改善及產品組合優化效益。其中，本季毛利率達到36.6%，較上季的34.8%提升了1.8個百分點，主要受惠於產品結構持續優化及高附加價值產品比重提升。同時，隨著整體營運效率與管理效益持續改善，營業利益率由上季的19.2%成長至本季20.1%。

展望後續營運，公司提到，主要客戶目前仍處於產能擴充階段，對終端市場需求維持正向看法，尤其AI伺服器與高速運算相關應用需求持續成長。尖點科技2026年擴產計畫亦持續推進，自4月起鑽針月產能將由3,500萬支逐步提升，預計年底可達4,500萬支水準。隨著新產能自第2季起陸續開出，加上高階產品比重持續提升，預期整體出貨規模、產品組合及營運效率皆可望逐季優化，進一步帶動後續營收與獲利表現穩健成長。

此外，公司目前亦同步規劃中壢新廠與上海新廠，以因應未來市場需求成長及全球產能布局發展，持續強化高階PCB鑽針與鑽孔服務之供應能力。

隨著AI與高階運算應用持續推升PCB板層數、厚度及材料規格升級，對鑽針在整體供應鏈中的技術要求、使用量及價值貢獻皆呈現正向提升趨勢。尖點科技將持續聚焦高階產品與先進製程技術開發，強化技術領先優勢，並掌握AI產業成長所帶來的新一波市場機會。

營收 毛利率 尖點

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