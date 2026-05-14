榮惠法說會／布局歐洲生產鏈 預計6月啟動斯洛伐克子公司登記程序

PCB設計廠商榮惠-KY創（6924）14日舉行法說，公告第1季財報每股盈餘(EPS)2.26元，年增71.2%。其中，毛利率26.5%，較去年同期增加6.9個百分點，創下歷史新高，顯示產品優化反映公司體質逐漸茁壯。

根據榮惠-KY公布2026年第1季財報，營收為4.72億元，年增6.3%；每股純益為2.26元，年增71.2%，毛利率26.5%，「財務三率」表現均優於去年同期。董事長劉世璘表示，毛利率提升主要受惠於AI伺服器水冷模組相關零組件出貨動能強勁，該業務對整體毛利率的貢獻高於其營收占比，是帶動獲利品質改善的核心因素。

目前伺服器已經出貨的產品，包含水冷快接頭(QD)、感應器、PCBA、板金機殼等。下半年要交貨的新產品是熱交換器，至於電子閥門與幫浦則在客製化設計階段。

公司也在法說會上說明全球布局狀況，去年在墨西哥設立營業辦事處後，預計6月啟動斯洛伐克子公司登記程序，建立歐洲完整生產鏈與銷售路徑，分散地緣政治與關稅風險。