快訊

考績法修法改三等次！優秀獎金1.3個月、良好1個月 3年2次未達良好免職

直播／川習會美中過招 解讀雙方博弈策略

習近平說的「修昔底德陷阱」是什麼？讓這詞爆紅的哈佛教授大談台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

榮惠法說會／布局歐洲生產鏈 預計6月啟動斯洛伐克子公司登記程序

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
榮惠董事長劉世璘。記者尹慧中／攝影
榮惠董事長劉世璘。記者尹慧中／攝影

PCB設計廠商榮惠-KY創（6924）14日舉行法說，公告第1季財報每股盈餘(EPS)2.26元，年增71.2%。其中，毛利率26.5%，較去年同期增加6.9個百分點，創下歷史新高，顯示產品優化反映公司體質逐漸茁壯。

根據榮惠-KY公布2026年第1季財報，營收為4.72億元，年增6.3%；每股純益為2.26元，年增71.2%，毛利率26.5%，「財務三率」表現均優於去年同期。董事長劉世璘表示，毛利率提升主要受惠於AI伺服器水冷模組相關零組件出貨動能強勁，該業務對整體毛利率的貢獻高於其營收占比，是帶動獲利品質改善的核心因素。

目前伺服器已經出貨的產品，包含水冷快接頭(QD)、感應器、PCBA、板金機殼等。下半年要交貨的新產品是熱交換器，至於電子閥門與幫浦則在客製化設計階段。

公司也在法說會上說明全球布局狀況，去年在墨西哥設立營業辦事處後，預計6月啟動斯洛伐克子公司登記程序，建立歐洲完整生產鏈與銷售路徑，分散地緣政治與關稅風險。

伺服器 EPS 歐洲

延伸閱讀

智邦本季營運續旺 法人調高獲利預估及目標價

竣邦財報／EPS 1.17元 看好全球機能服飾跨界商機

正隆雙利多引爆買盤 股價大漲8%

中菲行財報／首季獲利優於營收表現 EPS 1.66元

相關新聞

鴻海法說會／輪值CEO蔣集恆：今年強勁成長 能見度比3月還要好

鴻海（2317）14日舉行法說會，針對全年展望，鴻海輪值CEO蔣集恆表示，可望強勁成長，而且能見度比3月更好一些，對今年審慎樂觀，AI是今年最重要成長動能，美國四大CSP資本支出超過7,000億美元，2027年還會增加，很快達到兆元規模，代表AI確實為企業帶來實質效益，鴻海會掌握這波高成長的機會。

鴻海財報／第1季獲利499億元、創同期新高 今年將強勁成長

鴻海（2317）14日公布第1季稅後純益499.19億元，創同期新高，季增10%，年增19%；第1季每股稅後純益（EPS）為3.56元，2025年第4季EPS為3.25元，去年同期為3.03元。

金寶財報／第1季獲利5.26億元、EPS 0.35元 朝ODM轉型

金寶（2312）14日公告第1季財報，第1季歸屬於母公司業主淨利5.26億元，季增75%，年增0.4%，每股純益0.35元。公司表示，金寶將從EMS廠慢慢朝向ODM廠轉型，同時藉由集團內部合作，提供給客戶更完整的解決方案，爭取拿下更多客戶。

昇陽半導體將迎來強勁成長動能 股價亮燈漲停創歷史新高

昇陽半導體（8028）在基本面迎來強勁成長動能的帶動下，法人預估營收與獲利將連年高速成長，激勵14日股價開高走高，午盤時亮燈強鎖漲停，漲停價261.5元創下歷史新高紀錄，表現相當亮麗搶眼。

尖點財報／首季每股賺1.17元 擴產計畫持續推進

尖點（8021）14日通過2026年第1季財務報告。2026年第1季合併營收為13.40億元，較上季略減0.1%，較2024年同期增加51.0%；營業毛利為4.9億元，較上季增加4.9%，較2024年同期增加114.0%，毛利率為36.6%，較上季增加1.8個百分點，較2024年同期增加10.8個百分點；營業利益為2.7億元，較上季增加4.6%，較2024年同期增加272.7%；淨利歸屬於母公司業主為1.69億元，較上季增加12.7%，較2024年同期增加225.0%；每股稅後純益（EPS）為新台幣1.17元。

金像電盤中直逼漲停！高盛喊買、目標價調升至1,585元

金像電（2368）受惠 ASIC AI 伺服器需求強勁，營運前景看旺，14日股價開高走高，一度漲逾9%以上直逼漲停板，盤中最高暫達1,480元。事實上，高盛證券最新報告看好，金像電將進入新一波擴產高峰期，長期訂單動能無虞，維持「買進」評等，並將目標價由1,380元調升至1,585元，調幅14.8%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。