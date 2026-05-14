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不能出錯！第1季毛利率往下掉 貿聯、雍智科技連兩根跌停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

隨著股票估值越來越高，市場對營收、獲利的檢視越來越嚴格，貿聯-KY（3665）第1季毛利率跌破三成，為28.77%，季減、年減，便連續苦吞兩根跌停，14日跌停至2,250元；雍智科技（6683）第1季毛利率48.8%，為季減年增，5月4日公告後隔天衝漲停，但隨後股價往下走低，這兩天更連續跌停，今跌破兩千元關卡至1,925元。

市場給AI相關概念股高本益比，但如開出的營收或財報不如預期，股價也會狠狠重挫，貿聯-KY、雍智科技今日都連續兩根跌停板，貿聯-KY股價向季線回測，雍智科技跌破月線。

貿聯-KY12日公告第1季財報，首季稅後純益22.73億元，季減17%，但仍是同期最佳，年增41%，每股純益11.66元。但貿聯首季毛利率失守三成大關，降至28.77%，不如去年第4季的31.93%與去年同期的30.38%，分別季減 3.13 個百分點和年減 1.58 個百分點，引發關注。

公司表示，主要受HPC高速線材新舊平台世代轉換，造成暫時性組合及產能利用率影響。車用與工業領域有顯著的復甦，其中半導體設備成長顯著，季增19%，年增23%。但由於綜合業務間的毛利率高低差異，導致本季毛利率較上一季降低。

雍智科技第1季營收6.65億元，年增46.32%；歸屬於母公司淨利為1.69億元，每股純益 6.23元，單季營收、獲利皆創新高。毛利率達48.8%，季減0.7個百分點，年增2.5個百分點。

不過雍智科技在5/5創下2,565元歷史新高後，便開始走弱，這兩天更連續重挫跌停，回測前波平台。

雍智三大產品線為IC測試板（Load Board）、老化測試板（Burn-in Board）及探針卡（Probe Card），近期透過聯發科（2454）切入Google TPU供應鏈，搶下部分晶圓測試(CP)、封裝後的成品測試(FT)測試板卡訂單。目前後段測試所需測試介面占營收比重高，而前段晶圓測試探針卡部分，業務成長強勁。

貿聯 營收 回測

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