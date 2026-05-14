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金像電盤中直逼漲停！高盛喊買、目標價調升至1,585元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
金像電廠區外觀。圖／公司提供 尹慧中
金像電廠區外觀。圖／公司提供 尹慧中

金像電（2368）受惠 ASIC AI 伺服器需求強勁，營運前景看旺，14日股價開高走高，一度漲逾9%以上直逼漲停板，盤中最高暫達1,480元。事實上，高盛證券最新報告看好，金像電將進入新一波擴產高峰期，長期訂單動能無虞，維持「買進」評等，並將目標價由1,380元調升至1,585元，調幅14.8%。

金像電今年首季財報展現強韌實力後，展望第2季，高盛證券看好，預估金像電營收將衝上239億元，月增24%、年增73%。主因受惠於供應短缺加劇，金像電具備將成本轉嫁客戶的議價能力；加上ASIC AI伺服器與800G交換器需求明顯提升，預期第2季毛利率與營業利益率將分別攀升至36.8%、28.6%，呈現「雙率雙升」態勢。

高盛也對金像電在雲端服務供應商（CSP）市場保持樂觀態度。隨AWS Trainium 3、Google TPU 8及Meta MTIA等ASIC專案持續導入，金像電AI相關營收占比預計將從2025年的40%，至2026年躍升至70%。值得注意的是，AI專案毛利率高達40-50%，遠優於目前平均的35%，將大幅優化未來幾季的獲利結構。

針對中長期發展，金像電展現強大的擴產雄心，規劃2027至2029年間，每年均有一座新廠加入投產行列：2027年由泰國二廠打頭陣、2028年蘇州二廠接力，2029年則回歸台灣建置新廠。

儘管基本面扎實，高盛也提醒，隨著AI伺服器系統對HDI技術的要求更加激進，雖有利於拉高產品平均售價（ASP），但金像電過去在HDI產品的良率相對較低，未來能否克服技術瓶頸、維持穩定良率，將是後續觀察營收與毛利率是否達標的關鍵風險指標。

高盛 營收 金像電

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