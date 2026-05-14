南電股東會／今年投資規模將會是史上最大 營運看季季增

南電（8046）14日召開股東常會，會後總經理呂連瑞受訪指出，南電看AI成長剛起步，依據客戶與市場需求，投資規模會大於過去幾年資本支出，由於AI高效晶片與先進封裝需求明顯，今年上下半年看來營運仍季季增。另外預估因應未來十年二十年需求，今年投資規模將會是史上最大，會有蠻長一段時間擴建，具體數據待董事會後公布。

南電去年資本支出僅30-40億元，呂連瑞說，南電過去擴廠也是運用南亞資源承租成本在設備，觀察載板成為系統平台，資本支出並牽涉客戶需求互動、廠房選址等，公司今年投資會是史上最大，目前崑山也有ABF載板、BT載板產能，至於先進BT產能在錦興場。

談到產能利用率，他說目前八成以上仍有成長空間，今年產能會先去瓶頸增加，預期昆山廠產能可增加兩位數，至於外界關注漲價幅度，他則回，有漲價但很難說幅度。

南電董座鄒明仁。圖／讀者提供