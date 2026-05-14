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南電股東會今召開 大股東南亞賣股不斷成話題

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
南電董事長鄒明仁。(本報系資料庫)
南電董事長鄒明仁。(本報系資料庫)

南電（8046）14日召開股東會，由於南電大股東近期賣股不斷還連續預告處分，將成為南電股東關注焦點。南電今日股價相對同業疲弱，載板龍頭欣興（3037）早盤一度衝上910元超車南電，景碩（3189）重返500元關卡上漲1.3%，臻鼎（4958）也大漲逾4%來到464元以上。南電早盤股價成為載板廠當中唯一下跌者。

業界分析，目前ABF載板龍頭台廠為欣興，景碩則以BT載板產能較多但近年積極拉高ABF載板比重，臻鼎方面也積極跨入預期最快在今年內總產能可望晉升台廠前三大廠。南電方面目前擴廠公開資訊仍不足，也並未宣布資本支出拉升規畫，不過先前說持續優化生產。

南電日前已公布財報，今年首季淨利約13.08億元，季成長76.3%，年成長531.9%，單季每股純益2.03元，較去年同期僅0.32元成長，創近五季新高。

南電財報顯示，首季毛利率15.85%，優於去年同期僅5.09%，單季淨利約13.08億元，季成長76.3%，較去年同期僅2.07億元大幅改善，年成長531.9%，首季獲利較去年第4季顯著提升。法人分析，雖然南電首季獲利創近五季新高，需觀察漲價與產品組合優化效益。

南電 景碩 臻鼎

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