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鴻勁再獲兩家大型外資喊上「萬元股」 目標價最高竟上看12,000元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
鴻勁精密。圖／鴻勁精密提供
鴻勁精密。圖／鴻勁精密提供

第三檔「萬元潛力股」鴻勁（7769），繼Aletheia率先喊出萬元價後，摩根士丹利（大摩）、高盛證券同步將目標價分別大幅上修至10,008元、1.2萬元，高盛目前暫居外資圈最高價，瑞銀、小摩亦跟進調高，掀起市場對鴻勁「萬元股」的關注及想像。

鴻勁目標價調升潮一波接一波，外資Aletheia資本率先開出第一槍，將目標價由6,200元大幅調升至1萬元後，再獲二家外資力挺至「萬元股」，包括：摩根士丹利（大摩）證券最新報告將鴻勁目標價自5,000元一舉調高至10,008元，調幅高達100.2%；高盛證券則由5,700元大升至12,000元，升幅110.5%，暫居外資圈最高價。

此外，還有瑞銀由5,200元大升至8,000元，調幅53.8%；摩根大通（小摩）證券由6,700元升至8,000元，調幅19.4%，上述外資券商給予鴻勁評等皆為「買進」或「優於大盤」。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，鴻勁新購置廠房可望加速因應強勁AI需求，共同封裝光學（CPO）、最終測試（FT）與系統級測試（SLT）業務成長均優於預期，且客戶拓展已同步延伸至AI與非AI領域。

事實上，為因應需求升溫，鴻勁正規劃台中大雅新廠，預計經過約一季建置後，產能將自2026年第4季起陸續開出，2026至2028年產能擴張年均複合成長率（CAGR）上調至50%。

高盛則指出，更重要的是，鴻勁受惠需求前景強勁，以及客戶因應更高測試與散熱規格持續進行產品升級，鴻勁規劃於2027年再擴充50%產能，長期亦將維持約50%的成長動能。

因此，在產能擴張優於預期帶動下，高盛也同步上修獲利預估，2026、2027年每股稅後盈餘（EPS）預估分別調高25%、40%，並首度納入2028年獲利預測。

高盛也看好，鴻勁2026至2028年營收年增率將達92%、78%、66%，EPS則上看137元、250元、426元。因此將鴻勁12個月目標價由5,700元大幅調升至1.2萬元，維持「買進」評等，並看好仍有約75%的上行空間。

鴻勁 大摩 小摩

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