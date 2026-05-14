玉晶光第1季每股賺7.9元

第三檔「萬元潛力股」鴻勁（7769），繼Aletheia率先喊出萬元價後，摩根士丹利（大摩）、高盛證券同步將目標價大幅上修至10,008元、12,000元，高盛目前暫居外資圈最高價，瑞銀、小摩亦跟進調高，掀起市場對鴻勁「萬元股」的關注及想像。

2026-05-14 00:25