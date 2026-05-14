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玉晶光第1季每股賺7.9元
光學鏡頭大廠玉晶光（3406）昨（13）日公布第1季稅後純益8.9億元，季減24%，年增2%，每股純益7.9元。
玉晶光為iPhone鏡頭主力供應商，公司結算首季毛利率33.56%，季減0.69個百分點，年增2.63個百分點；營業利益12億元，季減18%，年增34%。
蘋果2026全球開發者大會（WWDC）將於6月9日登場，外媒透露，今年主視覺暗示iOS 27將全面整合更深層的Apple Intelligence，推動iPhone 18進入「視覺AI」元年，法人看好，這場規格升級賽，有望帶動玉晶光下半年獲利。
玉晶光並積極切入共同封裝光學（CPO）領域，提供相關零組件。因應後續營運需求，玉晶光日前代子公司玉晶光（廈門）公告，董事會決議擬斥資18.6億元添購機器設備等，估計今年集團整體資本支出約25億元，高於去年的20億元。
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