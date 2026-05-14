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奕力第2季營運將回溫

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

驅動IC廠商奕力（6962）昨（13）日舉行法說會，總經理陳泰元表示，本季市場需求增加，預期營運將回溫。

奕力日前已公布首季財報，單季合併營收39.18億元，季減17.2%，年減14.4%；稅後純益2.79億元，季增1.13倍，年減69.9%，每股純益0.58元。

奕力產品主要應用於三大領域，包括智能移動、資訊設備與工控車載，以智能移動為營收最大宗來源，首季業績占比達54%，另外兩項則各占二成多。

奕力指出，首季為季節性淡季，並逢記憶體漲價周期，影響終端客戶需求與備貨節奏，不過估計營運動能將於第2季回溫。

奕力評估，本季受惠於新品放量，及部分客戶因應成本上升而提前備貨，預期營收將呈現季增。其中，智能移動方面，終端客戶旗艦與高階機款銷售優於預期，因此加單備貨；中低階產品新案量產挹注動能，且部分客戶因應成本上漲而提前備貨，評估相關業績將季增。

資訊設備方面，品牌客戶備貨動能延續，並受惠OLED新品量產，預期推升營收呈現季增。在工控車載方面，觸控IC出貨動能穩健，工控驅動IC與TDDI受惠二、三輪車及POS機需求增長，及車載新品將放量，估計相關營收表現也會季增。

營收 總經理

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